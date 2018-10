David Schwimmer parodia un video en el que parece que Ross, de 'Friends', roba en un supermercado

(CNN) - Incluso la estrella de "Friends" David Schwimmer sintió la necesidad de proporcionar una coartada, luego de que la policía británica publicara una imagen de CCTV de un sospechoso de robo que se parecía mucho al personaje de la comedia estadounidense Ross Geller.

Después de que miles de fanáticos del programa inundaron a la policía de Blackpool con bromas, el actor publicó un video de parodia sobre el presunto crimen.

Officers, I swear it wasn't me.As you can see, I was in New York.To the hardworking Blackpool Police, good luck with the investigation.#itwasntme pic.twitter.com/EDFF9dZoYR

— schwim (@DavidSchwimmer) October 24, 2018

"Agentes, les juro que no fui yo. Como pueden ver, estaba en Nueva York", publicó Schwimmer, junto con imágenes de él que parecía escapar con una caja de cerveza. "Para la policía de Blackpool que trabaja arduamente, buena suerte con la investigación #itwasntme ", agregó.

"It's not been his day, his month or even his year" ("No ha sido su día, ni su mes, ni siquiera su año", como dice la canción de la serie, "I'll Be There For You", The Rembrandts), bromeó un usuario en la publicación original de Blackpool Police en Facebook, que rápidamente se volvió viral una vez que la gente se dio cuenta de que el sospechoso era un doble de la estrella estadounidense.

La policía de Blackpool había confirmado previamente que el actor no estaba de hecho bajo sospecha.

"Gracias a todos por sus respuestas rápidas. Hemos investigado este asunto a fondo y hemos confirmado que David Schwimmer estaba en Estados Unidos en esta fecha", escribieron. "Lamentamos que tenga que ser así".

Los agentes quieren hablar con el sospechoso en relación con un robo en un restaurante en la ciudad costera inglesa el mes pasado.

"Hay rumores de que tenía algunos cómplices", advirtió un usuario. "La señorita Chenandler Bong, Regina Phalange y Ken Adams fueron vistas en el área", refiriéndose a los seudónimos que los personajes Chandler, Phoebe y Joey usan en el programa.

De hecho, prácticamente toda la conversación en redes sociales versó sobre la mítica serie, que estuvo 10 años al aire y ahora puede verse en la plataforma Netflix.

La publicación original ha generado más de 100.000 comentarios y ha sido compartida más de 65.000 veces.