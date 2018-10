¿Qué tipos de explosivos tenían los paquetes sospechosos enviados a CNN, Obama, Clinton y otros políticos?

(CNN) – Una serie de explosivos enviados en Estados Unidos al expresidente Barack Obama, la excandidata presidencial Hillary Clinton, otras altas figuras políticas y a las oficinas de CNN en Nueva York tienen a las autoridades en alerta. De hecho, los paquetes sospechosos se están investigando como incidentes relacionados. El motivo aún es desconocido, aunque los blancos parecen tener algo en común: todos son críticos abiertos de Donald Trump.

¿Qué tipos de explosivos contenían los paquetes? El FBI ha dicho que parecen ser bombas caseras fabricadas con un tubo. Los paquetes que los contenían fueron enviados en sobres de manila con 6 estampillas de clase “forever” o “para siempre”, un tipo de sello que puede comprarse y usarse posteriormente (sin importar el número de años o el aumento de la tasa postal) para enviar correspondencia de máximo una onza (28,3 gramos).

El FBI también informó que los sobres estaban marcados con una dirección de remitente en Florida a nombre de “DEBBIE WASSERMAN SHULTZ”. Los paquetes que han sido identificados fueron enviados a Clinton, Obama, el multimillonario liberal George Soros, el exdirector del FBI John Brennan y el exsecretario de Justicia Eric Holder durante los últimos días. La agencia sostiene que los sobres eran similares en apariencia y contenían los que ellos describieron como “dispositivos potencialmente destructivos”.

“Las bombas caseras rudimentarias pueden ser letales”

El agente especial retirado del FBI y técnico en bombas Jim Maxwell explicó que las bombas caseras rudimentarias y pobremente fabricadas, como las que se investigan, son extremadamente peligrosas y fatales. “No se dejen engañar con que como es un dispositivo rudimentario no es peligros”, explicó.

Por ejemplo, los hermanos Tsarnaev ejecutaron las bombas de la maratón de Boston con explosivos hechas en parte con fuegos artificiales. “Estos tipos de dispositivos, si explotan, pueden causar muchas tragedias”, dijo.

¿Cuál es la probabilidad de que un paquete de correo contenga una bomba?

La posibilidad de que un sobre enviado por correo realmente contenga una bomba es, en promedio, menos de una en 10.000 millones. A pesar de las noticias de hoy, los explosivos que llegan a través del Servicio Postal continúan siendo extremadamente inusuales. Y por eso resalta el hecho de que las fuerzas de seguridad estén lidiando con múltiples bombas potenciales.

Según el Servicio de Inspección Postal, esta entidad procesa más de 170.000 millones de piezas enviadas por correo cada año. Durante los últimos años, el número de bombas en el servicio que se han investigado es de apenas 16. Eso, según el organismo, resulta ser un promedio de menos de 1 en 10.000 millones.

Utilizaron una esfera gigante para sacar la aparente bomba del edificio de CNN

Mientras la policía extraía una aparente bomba del edificio Time Warner Center –sede de las oficinas de CNN en Nueva York– una imagen empezó a despertar curiosidad. ¿Qué era esa esfera blanca y gigante que arrastró el explosivo?

Un vehículo del escuadrón de bombas del Departamento de Policía de Nueva York sale del área afuera del Time Warner Center este miércoles 24 de octubre de 2018. Funcionarios de las agencias de seguridad dicen que se cree que un paquete sospechoso –que provocó la evacuación de las oficinas de CNN– podría contener una bomba casera. (Crédito: AP Photo/Kevin Hagen)

La productora de CNN Anna-Maja Rappard capturó las imágenes de la gran burbuja que estuvo en el edificio.

Scene outside of #cnn NY office right now. Time Warner Center evacuated due to suspicious package. @cnn pic.twitter.com/BILQeAsDBG

— Anna-Maja Rappard (@amrappard) October 24, 2018

La cápsula se llama “recipiente de contención total”. Mark Torre, comandante del escuadrón de bombas de la policía de Nueva York, dijo que es lo opuesto a un buque de buceo.

“En lugar de mantener la presión fuera y mantenerte vivo a cinco brazas de agua, mantiene la presión adentro”, le dijo Torre al diario The New York Times en 2016. Si se dispara una bomba en el interior, explicó, los respiraderos pequeños permiten que la presión escape.

Después de ubicar un dispositivo sospechoso en el interior, el recipiente de contención total se remolca en la parte trasera de un camión de plataforma con un equipamiento especial.

Los explosivos y los paquetes serán enviados al laboratorio FBI

El FBI dijo que la bomba y los paquetes sospechosos recibidos en los últimos dos días se enviarán al Laboratorio del FBI en Quantico, Virginia, para sus análisis.

“Hemos comprometido toda la fuerza de los recursos del FBI y, junto con nuestra Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo, continuaremos trabajando para identificar y arrestar a quien sea responsable de enviar estos paquetes”, explicó el director del FBI Christopher Wray.