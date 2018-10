Tracy Capman denuncia a Nicki Minaj por violación de derechos de autor

(CNN) - La rapera Nicki Minaj podría pedir disculpas por su canción "Sorry".

Minaj ha sido demandada por la cantante de folk Tracy Chapman por infracción de derechos de autor, relacionada con la canción "Sorry", que Chapman alega incorpora la letra y la melodía vocal de su canción "Baby, Can I Hold You" sin permiso.

En la demanda, obtenida por CNN, Chapman afirma que Minaj y sus representantes comenzaron a buscar en junio de 2018 el uso de la canción, pero Chapman negó su solicitud, que se realizó después de que Minaj hubiera grabado la canción para su álbum "Queen".

"Sorry" no se incluyó en "Queen", que se lanzó en agosto.

Según la demanda de Chapman, Minaj, sin embargo, proporcionó una copia de la canción a un popular DJ de Nueva York en HOT 97, una estación de radio hip-hop. Chapman afirma que el DJ posteriormente promovió el lanzamiento de la canción en sus canales de redes sociales y la emitió al aire.

Minaj no ha respondido a la demanda. Pero la denuncia hace mención de un tuit ahora eliminado de Minaj en el que, antes del lanzamiento de su álbum, reconoció la dificultad de mantener o no la canción en su álbum, ya que hacerlo habría retrasado el lanzamiento de "Queen".

Chapman, ganadora de un Grammy, que clave en la escena musical de finales de los 80 y 90, es mejor conocida por sus canciones "Fast Car" y "Give Me One Reason".

- Cheri Mossburg, de CNN, contribuyó a esta historia.