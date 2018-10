Mega Millions: al menos un boleto ganador se habría vendido en Carolina del Sur

(CNN) - Podría haber al menos un boleto ganador de Mega Millions esta mañana.

El sitio web de la Lotería de Carolina del Sur reporta que un boleto ganador del histórico premio de 1.600 millones de dólares se vendió en ese estado de Estados Unidos. Podría haber otros boletos ganadores en más estados.

Hasta las 4:10 a.m. ET, el sitio web de Mega Millions no había confirmado la venta de ningún boleto ganador. El sitio web reporta por el momento que la bolsa estimada para el siguiente sorteo está "pendiente".

CNN buscó a funcionarios de la lotería de Carolina del Sur para obtener detalles adicionales sobre este posible boleto ganador.

Los números ganadores son: 5, 28, 62, 65, 70 y el Mega Ball, 5.