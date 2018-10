Seis niños muertos y 12 infectados deja brote de virus en hospital de Nueva Jersey

(CNN) - Seis niños murieron como resultado de un adenovirus en el Centro de Enfermería y Rehabilitación de Wanaque en Haskell, Nueva Jersey. Otros 12 en el lugar fueron infectados, según un comunicado del Departamento de Salud de Nueva Jersey.

El centro recibió "instrucciones de no admitir nuevos pacientes hasta que finalice el brote", según el Departamento de Salud. El 9 de octubre, esta entidad fue notificada de una enfermedad respiratoria en dicho lugar. El momento de las muertes no está claro. Las edades y la información médica sobre los niños no se divulgan en este momento para proteger la privacidad de los pacientes.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey informó que se trata de una investigación en curso. Un equipo encontró deficiencias menores en los lavamanos.

Los adenovirus pueden causar enfermedades leves a graves, aunque las enfermedades graves son menos comunes. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), las personas con sistemas inmunes débiles o con enfermedades respiratorias o cardíacas corren mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave a causa de una infección por adenovirus.

Este brote, causado por el adenovirus tipo 7, "está afectando a niños médicamente frágiles con sistemas inmunológicos gravemente comprometidos", según el comunicado del departamento de salud.

"El personal de las instalaciones ha implementado diligentemente todas las medidas de prevención y control de infecciones disponibles para proteger la salud y la seguridad de los residentes del Centro Wanaque", se precisa.

'Resistente al medio ambiente'

"La mayoría de las veces, los adenovirus producen una enfermedad similar a la influenza con tos y moqueo y sensación de malestar, pero uno mejora", dijo a CNN el doctor William Schaffner , especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Vanderbilt. "Pero también pueden causar conjuntivitis y, particularmente en niños, diarrea".

En casos raros, entre las personas con sistemas inmunológicos débiles, los virus pueden causar neumonía o inflamación del cerebro y los tejidos que lo rodean. En casos extremadamente inusuales, una infección por adenovirus podría causar la muerte.

Dicho esto, la mayoría de las infecciones por adenovirus son leves, con síntomas que generalmente duran unos 10 días, según los CDC. Y para la mayoría de los pacientes, los remedios caseros y los medicamentos de venta libre para aliviar los síntomas son el único tratamiento necesario.

Los adenovirus, a diferencia de la gripe, no son estacionales y pueden causar enfermedades durante todo el año. Existe vacuna contra el adenovirus, pero está disponible solo para militares.

Los virus en sí mismos también son "resistentes a muchos desinfectantes comunes y pueden permanecer durante largos periodos en superficies ambientales e instrumentos médicos", dicen los CDC. Los adenovirus tienden a propagarse al toser y al estornudar, al contacto directo con una persona infectada o al tocar objetos y superficies, como las manijas de las puertas y los interruptores de luz.

"Lávese las manos con frecuencia y evite tocarse la cara", dijo a CNN la doctora Alex Valsamakis, directora de Virología Clínica y Microbiología Molecular y profesora de Patología en la Escuela de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. "Esa es la forma más fácil de evitar el transporte involuntario de algo de los dedos a la nariz o la boca", aseguró.

Las infecciones por adenovirus "generalmente ocurren esporádicamente, en este caso hay un caso, por lo que los brotes son bastante raros", dijo Schaffner.

Schaffner no cree que las personas deban preocuparse por los adenovirus. "Causan principalmente una gran cantidad de infecciones leves y problemáticas transmitidas por los niños, a menudo de niños a adultos", dijo.

"Pero no son tan graves como la influenza", indicó.

Michael Nedelman y Nadia Kounang, ambos de CNN, contribuyeron a este informe.