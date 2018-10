La policía identifica al hombre que fue grabado en una diatriba racista en un vuelo

(CNN) - Identificaron a un pasajero que fue grabado abusando racialmente de una anciana en un vuelo europeo, dijo la policía del Reino Unido.

MIRA: La diatriba racista de un hombre en un avión contra una mujer negra

El hombre lanzó una furiosa diatriba contra Delsie Gayle, de 77 años, amenazando con empujarla desde su asiento y diciendo: "No me hables en un idioma extranjero, estúpida y fea vaca".

La policía española está investigando el incidente, que tuvo lugar en un vuelo de Ryanair que partía de Barcelona a Londres el 19 de octubre.

El martes, la policía de Essex dijo que había "trabajado para identificar a las dos partes involucradas en este incidente". La fuerza agregó que había pasado la información a las autoridades de España.

La hija de Gayle, Carol, dijo a la emisora ​​británica ITV el martes que la policía le había dicho que "para el jueves estarían comunicándose con mi mamá para hacer una declaración".

La aerolínea de bajo presupuesto fue criticada por permitirle al hombre mantener su lugar en el vuelo y trasladar a Gayle a otro asiento.

El hombre lanzó una diatriba después de que Gayle, quien padece artritis, no se levantó de inmediato para permitir que el hombre pasara a su asiento, dijo la hija de Gayle a The Huffington Post.

MIRA: Un hombre lanza insultos racistas a bordo de un avión... y la aerolínea le permite viajar sin problemas

"No me importa si está discapacitada o no, si le digo que salga, ella sale", se puede escuchar al hombre gritando.

"Seguiré tan lejos como pueda con esta fea bastarda negra", gritó, también amenazando con patear a Gayle.

El portavoz oficial de la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, abordó el incidente luego de una protesta pública por las imágenes.

"La primera ministra siempre ha tenido claro que el abuso racial es abominable", dijo su portavoz a los reporteros, declinando comentar sobre el caso específico, según la Asociación de Prensa de Gran Bretaña.

"Cuando las personas viajan y se dedican a su vida pública, nadie debe ser objeto de intimidación o cualquier forma de abuso", agregó.

Karl Turner, miembro laborista del Parlamento, agregó que Ryanair había "fallado espectacularmente" en el incidente, mientras que el parlamentario David Lammy llamó a un boicot de la aerolínea en Twitter.

David Lawrence, el músico radicado en Londres que grabó el incidente, dijo a CNN el domingo: "Cuando mires el video, verás que comienza a desarrollarse donde este hombre comienza una lluvia de abusos, absolutamente repugnantes y despreciables palabras contra la anciana negra ".

Lawrence dijo que el capitán podría haber llamado a la policía o haber escoltado al hombre fuera del vuelo.

Gayle se siente "muy triste" después del incidente, dijo a ITV News.

"Él paga su tarifa, yo pago la mía. Entonces, ¿por qué me trató así? Por el color de mi piel", dijo. "Si yo le hubiera hecho eso, estoy seguro de que habrían llamado a la policía".

Su hija, que había estado con su madre en el vuelo, agregó que no habían recibido una disculpa de la aerolínea.

Nada Bashir y Darran Simon de CNN contribuyeron a este informe.