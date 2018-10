El futuro del entrenador del Real Madrid, Julen Lopetegui, está en duda, según medios españoles

(CNN) - Han sido unos meses difíciles para Julen Lopetegui.

Tras ser despedido de su cargo de la selección española en la víspera de la Copa del Mundo, lo que él llamó "el día más triste de mi vida", Lopetegui ahora está a punto de ser despedido de su "trabajo soñado", según numerosos informes de medios en España.

Tras la derrota del sábado por 2-1 en casa ante el Levante, en el que el Real Madrid batió el récord del club por la sequía de goles más larga de su historia (481 minutos), los reportes periodísticos en España sugieren que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ya está buscando al sucesor de Julen Lopetegui.

LEE: Messi se lesiona y se perderá 'El Clásico' contra el Real Madrid

La derrota ante el Levante fue el tercer partido perdido del Real en nueve encuentros, dejando al club madrileño séptimo en la tabla de la Liga y cuatro puntos por detrás del líder del Barcelona.

El periódico SPORT sugiere que el presidente del Real Madrid tratará de despedir a Lopetegui esta semana después de solo 12 partidos a cargo, con Antonio Conte, Laurent Blanc y Santiago Solari como los principales candidatos para el puesto.

Solari, ganador de la Liga de Campeones con el Real en 2002, conoce bien al club y ha estado a cargo del equipo B del Real Madrid desde 2016.

Julen Lopetegui vive momentos convulsos en Real Madrid.

Diario AS informa que Lopetegui seguirá a cargo por ahora, al menos hasta el próximo Clásico contra el FC Barcelona, el próximo fin de semana. No obstante, Real Madrid también está considerando a Guti, otro exjugador, como un posible reemplazo, según AS.

Guti, actualmente asistente de entrenador en el club turco Besiktas, estuvo a cargo del equipo Sub-19 del Real Madrid hasta junio de este año y jugó para el club español más de 400 veces en 15 años como jugador en el Bernabéu.

Con Real Madrid en una carrera sin victorias de cinco partidos en todas las competiciones, el periodista de Cadena COPE Manolo Lama también informa que la estrella sueca Zlatan Ibrahimovic está siendo considerada como una solución a los problemas de Real frente al gol.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video3", video: "spanish\/2018\/10\/17\/real-madrid-barcelona-partidos-liga-espanola-estados-unidos-eeuu-miami-hard-rock-cafe-stadium-portafolio-cnnee.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); La estrella de LA Galaxy ha sido un éxito en la MLS desde que se mudó del Manchester United en marzo y ya se rumoreaba que volvería al Inter de Milán.

Real Madrid ha estado luchando para encontrar opciones de ataque desde la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus, sin que Karim Benzema, Gareth Bale o Mariano Díaz puedan intensificar y llenar el vacío que el portugués ha dejado con su partida.

Doble golpe al Atlanta United

Mientras tanto, Atlanta United, equipo de la MLS de Estados Unidos, que el domingo clasificó a la Liga de Campeones de CONCACAF por primera vez, parece que perderá a su jugador estrella Miguel Almirón y a su entrenador Gerardo 'Tata' Martino.

Se dice que el paraguayo Almirón está a punto de ser transferido al Arsenal de la Premier League, mientras que Martino podría ocupar el puesto vacante en el equipo nacional de México.

En un intento por suavizar el golpe, Atlanta ya tiene un plan de contingencia en el lugar si los dos se van.

Según el canal argentino TNT Sports, Atlanta United pagó a River Plate de Argentina la cláusula de 17,3 millones de dólares por el contrato de Gonzalo 'Pity' Martínez.

You changed the game.But you didn’t settle.

You’ve broken your own records, Atlanta. Forever our MVP. pic.twitter.com/TFBMHlVEyd

— Atlanta United FC (@ATLUTD) October 21, 2018

El delantero de 25 años avanzará cuando la ventana de transferencia se abra nuevamente el 1 de enero.

Atlanta está buscando a los rivales de River Plate, Boca Juniors, por el reemplazo de Martino en caso de que el exentrenador del FC Barcelona decida irse a México.

AS Argentina informa que Martino ya llegó a un acuerdo con México hasta 2022 y el entrenador de Boca, Guillermo Barros Schelotto, es el favorito para reemplazarlo.

LEE: La acusación de violación contra Cristiano Ronaldo preocupa a sus patrocinadores

El momento de la partida de Barros Schelotto depende del resultado de la Copa Libertadores, la competición de clubes más grande de Sudamérica, en la semifinal ante Palmeiras.

En caso de que Boca Juniors llegue a la final, a disputarse en dos partidos, el 7 y 28 de noviembre, la respuesta a los de Atlanta se podría hacer esperar.