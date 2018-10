Un hombre lanza insultos racistas a bordo de un avión... y la aerolínea le permite viajar sin problemas

(CNN) - Una línea aérea europea es blanco de las críticas después de que un pasajero profiriera insultos racistas contra otra pasajera que fueron captados en video.

Un miembro de la tripulación del vuelo de Ryanair de Barcelona a Londres intervino en el incidente, pero el vuelo despegó el viernes pese a que al menos otro pasajero pidiera que el hombre que profirió los insultos fuera bajado del avión.

En el video del incidente, se escucha a un hombre ubicado junto a la ventanilla rehusarse a sentarse junto a una mujer mayor ubicada en la misma fila en el asiento de pasillo.

El hombre profirió insultos a la mujer y la llamó "fea bastarda negra" antes de que el vuelo despegara, de acuerdo con el video tomado con celular por David Lawrence, un músico radicado en Londres.

Lawrence publicó el video en redes sociales el viernes.

En el video, se escucha al pasajero amenazar con "empujar" a la mujer a otro asiento si no se movía.

"Cuando ves el video, puedes ver que comienza cuando este hombre empieza su torrente de palabras despreciables, abusivas y absolutamente repugnantes contra esta anciana negra", dijo a CNN Lawrence, de 56 años, en entrevista telefónica.

Lawrence dijo que la tripulación podría haber llamado al capitán, bajado al hombre del avión o llamado a la policía.

"Si hubiera sido otra situación en la que un hombre negro le hiciera eso a una anciana blanca, lo hubieran bajado del avión", dijo Lawrence. "Probablemente ahora seguiría en una cárcel en España".

En un comunicado el domingo, Ryanair dijo: "Estamos al tanto de este video y hemos reportado este asunto a la policía de Essex". La aerolínea declinó hacer mayores declaraciones.

Statement: We are aware of this video and have reported this matter to Essex Police

— Ryanair (@Ryanair) October 21, 2018

Un portavoz de la policía de Essex, donde aterrizó el avión, no pudo ser contactado el domingo.

"Largo de mi asiento"

Lawrence dijo que se estaba acomodando en el avión cuando escuchó la conmoción.

La mujer estaba sentada dos filas detrás de él en el lado opuesto del avión; su hija estaba varias filas atrás, dijo Lawrence.

"Escuché la voz de un hombre detrás de mí, muy fuerte, muy agresiva, gritar: 'Largo de mi asiento, mueve tus pies ahora. Necesito pasar'", contó Lawrence.

"Volteé... y vi a este hombre parado ante la anciana negra gritándole que se apartara", dijo Lawrence.

En una entrevista con el portal Huffington Post UK, la hija de la mujer dijo que la discusión comenzó cuando su madre, quien tiene artritis, no se levantó rápidamente del asiento en el pasillo para permitir al hombre que pasara al asiento de ventanilla.

Lawrence le dijo a CNN que la hija de la mujer se levantó y fue en defensa de su madre, diciendo que ella era mayor y discapacitada.

"Alguien tiene que grabar esto"

Fue entonces que Lawrence comenzó a grabar con su teléfono, mientras una aeromoza trataba de intervenir.

"Ninguno de los pasajeros se involucró", dijo. "No había nadie con autoridad alrededor".

Y añadió: "Entonces, pensé, alguien tiene que grabar esto".

"No podía creer que estuviera en un avión en pleno 2018 con este tipo de actitudes, este tipo de comportamiento sin control, sin castigo", dijo.

La hija de la mujer le dijo al hombre que no le gritara a su madre.

"No me digas qué hacer. Si le digo que se vaya, ella se va", respondió el hombre.

Luego el hombre dijo: "Te lo digo, espero que alguien se siente aquí, porque no quiero sentarme junto a ti" y señaló el asiento entre ambos. Luego la llamó "p*** vaca fea".

"Te diré esto, si no te vas a otro asiento, yo te empujaré hasta otro asiento".

Cuando la mujer le respondió con acento de Jamaica, él respondió: "No me hables en un p*** idioma extranjero, estúpida y fea vaca".

Un pasajero detrás del hombre trató de intervenir y le dijo al hombre que se detuviera.

"Yo voy a seguir todo lo que pueda con esta fea bastarda negra", respondió el hombre.

En un punto la mujer le dijo al hombre "apestas" y que lo patearía. Luego pidió que la sentaran junto a su hija.

Un miembro de la tripulación le dijo al hombre que se calmara y que llamaría a su supervisor.

Amanda Jackson, Shelby Rose, Jonny Hallam y Duarte Mendonca de CNN contribuyeron con este reporte.