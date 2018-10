Tren en la India atropella a multitud que celebraba un festival hindú y deja decenas de muertos

(CNN) - Al menos 55 personas murieron y otras 60 resultaron heridas en el norte de la India este viernes, después de que un tren golpeara a una multitud que celebraban un festival hindú en una vía férrea, según informó la policía.

"El tren llegó y pasó por encima de la gente que estaba allí. Las personas se encontraban cerca de la vía férrea", le dijo a CNN Parbhjot Singh, un alto funcionario de policía local.

El incidente ocurrió en la ciudad de Amritsar, ubicada en el estado de Punjab, donde se conmemora el festival hindú de Dussehra.

Singh explicó que las personas estaban quemando una efigie cuando el tren atropelló a la multitud.

"(Estoy) extremadamente triste por el accidente de tren en Amritsar. La tragedia es desgarradora. Mis más profundas condolencias a las familias de quienes perdieron a sus seres queridos y rezo para que los heridos se recuperen rápidamente. Les solicitamos a los funcionarios que proporcionen la asistencia inmediata que se requiere", escribió en Twitter el primer ministro de la India, Narendra Modi.

Extremely saddened by the train accident in Amritsar. The tragedy is heart-wrenching. My deepest condolences to the families of those who lost their loved ones and I pray that the injured recover quickly. Have asked officials to provide immediate assistance that is required.

— Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2018

Deepak Kumar, portavoz de Indian Railways, compañía que opera el sistema ferroviario nacional, confirmó que solo había un tren involucrado en el accidente. Durante los fuegos artificiales y los gritos, quienes estaban cerca y sobre las vías aparentemente no escucharon el tren que se aproximaba.

Las fotografías y los videos del accidente muestran cuerpos tendidos alrededor de la vía ferroviaria con dolientes inclinados a su alrededor.

Los funcionarios locales y la policía intentaban determinar la magnitud de la tragedia y fueron al lugar del accidente para supervisar personalmente las operaciones de rescate.

El Ministro Jefe de Punjab, capitán Amarinder Singh, dijo en Twitter que su gobierno daría 500.000 rupias a las familias de cada persona que murió en el accidente. Eso equivale a 6.805 dólares por familia.

Además señaló que todas las oficinas y escuelas están cerradas ya que el estado sigue de luto.

También se ofrecerá a los heridos tratamiento gratuito en hospitales públicos y privados, sostuvo Singh.

Swati Gupta y Nikhil Kumar de CNN contribuyeron con este informe.