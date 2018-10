No hacer ejercicio es peor para tu salud que fumar, que la diabetes o la enfermedad cardiaca, dice un estudio

(CNN) - Todos hemos escuchado que el ejercicio te ayuda a vivir más tiempo. Pero un nuevo estudio va un paso más allá, y descubre que un estilo de vida sedentario es peor para su salud que fumar, diabetes y enfermedades del corazón.

El Dr. Wael Jaber, cardiólogo de la Clínica Cleveland y autor principal del estudio, calificó los resultados como "extremadamente sorprendentes".

"El hecho de ser estar fuera de forma y no poder correr bien en una trotadora o en una prueba de esfuerzo con ejercicio tiene un peor pronóstico, en cuanto a la muerte, que ser hipertenso, ser diabético o ser un fumador", dijo Jaber a CNN. "Nunca hemos visto algo tan pronunciado como esto y tan objetivo como esto".

Jaber dijo que los investigadores ahora deben transmitir los riesgos a la población general de que "estar fuera de forma debe considerarse como un factor de riesgo tan fuerte como la hipertensión, la diabetes y el tabaquismo, si no es más fuerte que todos ellos".

"Se debe tratar casi como una enfermedad que tiene una receta, algo que se llama ejercicio", dijo.

Los investigadores estudiaron retrospectivamente a 122.007 pacientes que se sometieron a una prueba de esfuerzo en la caminadora en la Cleveland Clinic entre el 1 de enero de 1991 y el 31 de diciembre de 2014 para medir la mortalidad por todas las causas relacionadas con los beneficios del ejercicio y la condición física. Aquellos con la tasa de ejercicio más baja representaron el 12% de los participantes.

El estudio fue publicado el viernes en la revista JAMA Network Open.

"Las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son las enfermedades más caras en los Estados Unidos. Gastamos más de 200.000 millones por año para tratar estas enfermedades y sus complicaciones. En lugar de pagar grandes sumas por el tratamiento de la enfermedad, debemos alentar a nuestros pacientes y comunidades a estar activos y hacer ejercicio todos los días", dijo el Dr. Jordan Metzl, médico especialista en medicina deportiva del Hospital for Special Surgery y autor del libro" The Exercise Cure".

Jaber dijo que la otra gran revelación de la investigación es que la buena condición física lleva a una vida más larga, sin límite para el beneficio del ejercicio aeróbico. Los investigadores siempre han estado preocupados de que los "ultra" deportistas puedan correr un mayor riesgo de muerte, pero el estudio encontró que ese no es el caso.

"No hay ningún nivel de ejercicio o condición física que lo exponga a riesgos", dijo.

"En este estudio, las personas más en forma tuvieron mejores resultados", dijo Metzl, quien no participó en el estudio. "Una vez sea aprobado por sus médicos, los pacientes no deben temer la intensidad del ejercicio".

Los beneficios del ejercicio se observaron en todas las edades y tanto en hombres como en mujeres, "probablemente un poco más pronunciado en las mujeres", dijo Jaber. "Ya sea que tengas 40 o 80 años, te beneficiarás de la misma manera".

Los riesgos, dijo, se volvieron más impactantes al comparar a aquellos que no hacen mucho ejercicio. "Todos sabemos que un estilo de vida sedentario o no estar en forma tiene algún riesgo. Pero me sorprende que superen incluso los factores de riesgo tan fuertes como fumar, la diabetes o incluso la enfermedad en etapa terminal".

"Las personas que no se desempeñan muy bien en una prueba de rutina", dijo Jaber, "tienen casi el doble de riesgo de muerte que las personas con insuficiencia renal en diálisis".