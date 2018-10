Capturan en España al exjuez peruano César Hinostroza, confirma el presidente Martín Vizcarra

(CNN Español) - El presidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmó este viernes la captura en España del exjuez César Hinostroza.

Según el gobierno de Perú, el juez supremo suspendido César Hinostroza salió del país vía Ecuador la madrugada del 7 de octubre junto a su esposa y habrían llegado hasta Madrid.

Hinostroza es acusado de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, negociación incompatible con su cargo, y organización criminal.

La fuga de Hinostroza sacudió a todo el aparato del gobierno peruano y el presidente Martín Vizcarra ya aceptó la renuncia del ministro del Interior Mauro Medina.

En una entrevista telefónica con RPP el presidente de Perú Martín Vizcarra dijo que esta madrugada (hora peruana) fue capturado César Hinostroza en Madrid, España. Ahora se encuentra con la Policía española. El mandatario informó que hay que seguir tres procedimientos porque Hinostroza pidió asilo en España por lo tanto el gobierno peruano hará un esfuerzo para que sea expulsado de España, algo que están tramitando formalmente. Por otro lado, quieren castigar a los responsables que facilitaron la fuga por la frontera norte del país.

Vizcarra contó que habló con el presidente del gobierno español Pedro Sánchez por teléfono ayer jueves, dijo que le explicó los detalles del caso Hinostroza y le pidió el apoyo de su gobierno. Según Vizcarra, Sánchez le dijo: “Haga saber a su pueblo que el gobierno de España hará todo lo posible para que Hinostroza regrese a su país”.

CNN se está comunicando con autoridades españolas.

Hinostroza es señalado como presunto miembro de una red criminal dentro del sistema judicial conocida como "Los cuellos blancos del puerto" y mantenía una prohibición de salida del país desde el pasado mes de julio. Hinostroza se fugó el pasado 7 de octubre.

Mira el anuncio del presidente de Perú aquí:

