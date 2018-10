El príncipe Enrique escala el Puente de la bahía de Sydney antes de los Juegos Invictus

(CNN) - El príncipe Enrique abrió los cuartos Juegos Invictus con estilo el viernes por la tarde, al escalar el icónico Puente de la Bahía de Sydney, en Australia, junto con varios veteranos de guerra y competidores del evento deportivo.

Vestido con una camiseta negra con el logo del evento deportivo que él ayudó a lanzar en 2014, el integrante de la realeza británica ascendió a la construcción de 134 metros de altura en un día soleado, acompañado por el primer ministro de Australia, Scott Morrison.

Prince Harry and @ScottMorrisonMP have climb the Harbour Bridge this afternoon to raise the Invictus Games flag high above the city. #RoyalTour #RoyalTourAustralia pic.twitter.com/XtuTygCJCB

— 9Honey (@9HoneyAU) October 19, 2018

Esta será la cuarta edición del evento realizado cada año. Los Juegos Invictus son un evento multideportivo organizado especialmente para que veteranos de guerra heridos o discapacitados participen.

Rumbo al inicio de los juegos, este sábado, el duque de Sussex ha recorrido Australia junto con su esposa, Meghan, duquesa de Sussex, quien está embarazada.

" data-medium-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-duques-australia.jpg?quality=100&strip=info&w=300&strip=info" data-large-file="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-duques-australia.jpg?quality=100&strip=info&w=780&strip=info" class="size-full wp-image-579273" src="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-duques-australia.jpg?quality=100&strip=info&strip=info" alt="" width="780" height="438" srcset="https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-duques-australia.jpg?quality=100&strip=info 780w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-duques-australia.jpg?quality=100&strip=info 150w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-duques-australia.jpg?quality=100&strip=info 300w, https://cnnespanol2.files.wordpress.com/2018/10/cnn-duques-australia.jpg?quality=100&strip=info 768w" sizes="(max-width: 780px) 100vw, 780px" />El duque y la duquesa de Sussex, durante una actividad en la playa en Sydney, Australia.