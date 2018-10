¿Qué país latinoamericano tendrá la mayor esperanza de vida en 2040?

(CNN Español) – España acaba de anotarse un gol del que puede sentirse orgullosa: ya no solo será la tierra de la paella y el jamón ibérico, sino también de los habitantes más longevos del planeta. Un estudio científico sobre la esperanza de vida en 195 naciones para 2040, realizado por el Instituto de Medición y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés), revela que para ese año, los españoles vivirán 85,8 años en promedio, desbancando a Japón del primer lugar que mantuvo durante mucho tiempo. Pero, ¿cómo les fue a los países latinoamericanos?

En términos generales, la expectativa de vida aumentará en toda la región. Sin embargo, la mayoría de países bajaron en el ranking mundial y ninguno llegó al top 20 pronosticado para 2040. De hecho, el primer latinoamericano es Costa Rica, que quedó de 30 con una esperanza de vida de 82,8 años en promedio. Le siguen Perú, en el puesto 35 con 82,6 años; Panamá, de número 37 con 82,2 años; Chile, en el lugar 38 con 82 años y Colombia que alcanzó la posición 44 con 81 años.

La menor esperanza de vida de Latinoamérica la tienen Guatemala y Honduras con 76 años cada uno, seguido muy de cerca por Paraguay con 76,4 años. Venezuela registró una expectativa de 77,1 años y Bolivia 77,6. “Si vemos un progreso significativo o un estancamiento, depende de lo bien o mal que los sistemas de salud administren los indicadores clave de salud”, sostuvo Kyle Foreman, director de Ciencia de Datos del IHME y autor principal del estudio. Esto quiere decir que, aunque parezca obvio, hay enfermedades y temas de salud que preocupan a los expertos y que están directamente relacionados con la esperanza de vida.

En este sentido, la investigación científica –publicada este martes en la revista Lancet – proyecta un aumento en las muertes prematuras por hipertensión, alto índice de masa corporal, alto nivel de azúcar en la sangre y el consumo de tabaco y alcohol. La contaminación del aire también será una de las causas. Además, se espera que crezcan los decesos por enfermedades no transmisibles, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad renal crónica y cáncer de pulmón, así como los riesgos asociados a la obesidad.

El panorama mundial

Los hallazgos se suman a un estudio publicado el mes pasado que encontró que adherirse a una dieta mediterránea puede prolongar la vida de las personas. España es uno de varios países europeos que ofrece atención médica financiada y su sistema de atención médica está clasificado como el séptimo mejor del mundo por la Organización Mundial de la Salud.

Este país desbancó por muy poco a Japón, que quedó de segundo con una esperanza de vida de 85,7 años. Cifra muy similar a la de Singapur en el tercer lugar (85,4 años) y Suiza en el cuarto (85,2 años). De hecho, la mayoría de los 10 países con la expectativa más alta son europeos.

Top 10:

España (85,8 años) Japón (85,7 años) Singapur (85,4 años) Suiza (85,2 años) Portugal (84,5 años) Italia (84,5 años) Israel (84,4 años) Francia (84,3 años) Luxemburgo (84,1 años) Australia (84,1 años)

Aunque no entró en los primeros lugares, se espera que China tenga un aumento de 5,6 años en la esperanza de vida. Lo que la llevaría del puesto 68 (con 76,3 años en promedio) que alcanzó en 2016 al 39 (con 81,9 años en promedio) para 2040. Sin embargo, sería Siria la que registraría el mayor aumento en la clasificación a nivel mundial pasando del lugar 137 en 2016 al 80 en 2040. Indonesia también subirá en el ranking pasando del puesto 117 al 100.

En contraste, el peor pronóstico se lo llevó África. Lesoto, con una esperanza de vida de 57,3 años, quedó en el último lugar de los 195 lugares analizados. Aunque se espera que los 18 países africanos en la parte final del experimenten aumentos entre los 6,4 y 9,5 años, las desigualdades entre las naciones con mejor y peor desempeño todavía estarán presentes.

“Las desigualdades seguirán siendo grandes,” sostuvo el director del IHME, Christopher Murray. “En una cantidad considerable de países, demasiadas personas seguirán teniendo ingresos relativamente bajos, continuarán teniendo bajo nivel educativo y morirán en forma prematura. Sin embargo, las naciones podrían tener un progreso más rápido ayudando a las personas a hacer frente a los principales riesgos, especialmente el tabaquismo y la alimentación deficiente”, concluyó.