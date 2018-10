Trump amenaza con mandar a militares a la frontera por la caravana de inmigrantes

(CNN Español) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves que si la caravana de inmigrantes no se detenía, enviaría militares a la frontera sur y la cerraría.

MIRA: La caravana de migrantes: ¿espontánea o incitada? Honduras y Guatemala cuestionan los motivos

"Estoy viendo el asalto a nuestro país dirigido por el Partido Demócrata (porque quieren fronteras abiertas y leyes débiles) por parte de Guatemala, Honduras y El Salvador", tuiteó Trump refiriéndose a las dos caravanas que se aproximan a Estados Unidos desde estos tres países, "cuyos líderes no están haciendo suficiente para detener este flujo de personas, INCLUYENDO MUCHOS CRIMINALES, de entrar a México y de ahí a EE.UU.", añadió.

I am watching the Democrat Party led (because they want Open Borders and existing weak laws) assault on our country by Guatemala, Honduras and El Salvador, whose leaders are doing little to stop this large flow of people, INCLUDING MANY CRIMINALS, from entering Mexico to U.S.....

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

Trump dijo en un tuit este martes que si no se detiene la caravana de inmigrantes retirará la ayuda a ese país "inmediatamente".

"Estados Unidos ha informado fuertemente al presidente de Honduras que si la gran caravana de personas que va hacia EE.UU. no se detiene y regresa a Honduras, no habrá más dinero o ayuda a ese país, efectivo inmediatamente", tuiteó el mandatario en la mañana.

Este jueves reiteró la amenaza, y dijo que además enviaría militares a la frontera:

"Además de suspender todos los pagos a estos países, que al parecer no tienen ningún control sobre su población, debo, de la manera más contundente, pedirle a México que detenga esta arremetida y que si falla en hacerlo llamará a los militares y CERRARÉ LA FRONTERA SUR", dijo.

....In addition to stopping all payments to these countries, which seem to have almost no control over their population, I must, in the strongest of terms, ask Mexico to stop this onslaught – and if unable to do so I will call up the U.S. Military and CLOSE OUR SOUTHERN BORDER!..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 18, 2018

Cientos de migrantes iniciaron este 14 de octubre una lenta caminata desde San Pedro Sula. Cerca de 2.000 personas llegaron a Ciudad de Guatemala y continúan hacia la frontera.

Los hondureños que hacen parte de esta caravana dicen que la falta de trabajo y la inseguridad son algunas de las razones por las que decidieron salir su país.

Además, una segunda caravana con cientos de personas yendo hacia EE.UU. actualmente está cruzando El Salvador.

Por ley, las fuerzas militares de EE.UU. no pueden ejercer actividades policiales, como resguardar la frontera, pues solo a la Guardia Nacional le corresponden esas funciones. De enviarse militares a la zona, solo pueden cumplir labores de apoyo y no "cerrar la frontera", ni detener a nadie o impedirles entrar; solo podrían notificar a la Patrulla Fronteriza.