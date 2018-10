La broma perfecta de Banksy resultó ser no tan perfecta

(CNN) - Cuando un cuadro de Banksy se "autodestruyó" después de ser vendido en una subasta por 1,04 millones de libras (1,4 millones de dólares) la semana pasada, parecía la broma perfecta, una que tomó por sorpresa a los espectadores y al mundo del arte por igual.

Pero el artista anónimo ahora ha dejado entrever que las cosas en realidad no salieron como estaban planeadas.

Un video tomado con teléfono celular en la subasta en Londres muestra la obra deslizándose dentro de una trituradora oculta en el marco, antes de detenerse abruptamente a la mitad y luego ser retirada por los funcionarios de la subasta.

Sin embargo, un nuevo video publicado por Banksy el miércoles en su sitio web deja entrever que la pintura de 2006 "Girl with Balloon" (Niña con globo) supuestamente debía ser destruida por completo. El video muestra imágenes de una obra idéntica siendo triturada de pies a cabeza, con tiras del lienzo cayendo por debajo.

El video es acompañado por el mensaje: "En los ensayos siempre funcionó...".

Descrito como "la edición del director", el video de tres minutos ofrece más pruebas de cómo fue que el artista instaló la trituradora. El video sugiere que el acto fue iniciado por medio de un dispositivo portátil, aunque no está claro si un acercamiento al momento en que un botón es presionado fue grabado dentro de la sala.

No está claro cómo o quién hizo el video, y algunas partes parecen haber sido grabadas subrepticiamente. Las escenas dentro de la sala de subastas parecen haber sido tomadas desde distintos ángulos, alimentando las especulaciones de si Banksy o sus secuaces estaban presentes durante la venta.

Poco después de la subasta, Sotheby's anunció que la pintura había sido rebautizada como "Love is in the Bin" (El amor está en el basurero). El ganador de la subasta continuó con la compra, según se reportó, en medio de las especulaciones de que el valor de la obra había aumentado con su destrucción parcial.

Sotheby's ha negado previamente su participación en la broma, o incluso su conocimiento.