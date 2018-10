¿Por qué volvió la actividad del volcán Popocatépetl en México?

(CNN Español) - El volcán Popocatépetl, ubicado en el centro de México, entre los estados de Morelos, Puebla y México, se encuentra en medio de una gran actividad volcánica, según comprobó el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred).

Solo en el martes, los sistemas de monitoreo identificaron 61 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y gas, según una nota de prensa del Cenapred el martes que hablaba sobre las 24 horas anteriores.

"Al momento de este reporte se tiene visibilidad hacia el volcán y se observa una pequeña exhalación que se dispersa en dirección noroeste", indicó dicha institución.

La actividad volcánica del Popocatépetl viene repitiéndose desde hace días de forma intensa: el lunes fueron 121 las exhalaciones reportadas por Cenapred.

El sábado pasado fueron más de 300 las exhalaciones notificadas en 24 horas, según informó Protección Civil de Morelos.

¿Por qué ocurre esto?El Popocatépetl es un volcán que lleva activo 25 años, tal y como explicó a CNN en Español Ramón Espinasa Pereña, subdirector de Riesgos Volcánicos del Cenapred. Según este experto, en estos 25 años de actividad ha habido etapas en la que esta se ha incrementado y otras en las que descendió.

Con todo, explicó que la actividad que está habiendo en los últimos días "no se sale de los parámetros" marcados. "No es nada que no hallamos visto antes", explicó. Además, matizó que en los últimos dos días la actividad volcánica disminuyó.

Cenapred tiene un sistema de monitoreo constante que permite prever aumentos de actividad volcánica como estos, algo que suele adelantarse porque, antes del incremento en la actividad volcánica, suele haber aumento de sismos en la zona, indicó Espinasa.

"Hay que ir viendo la tendencia", explicó, agregando que, en estos momentos, es que a largo plazo la actividad volcánica se verá incrementada, pero de forma "muy lenta". Eso sí, esa tendencia podría cambiar. "Se va viendo", dijo, poniendo énfasis en la importancia del monitoreo constante.

Imagen del volcán Popocatépetl en octubre de 2018. (Crédito: Cenapred)

¿Hay riesgos para la población?

Por todo esto, el centro mexicano exhortó a la ciudadanía a "NO ACERCARSE" (en mayúsculas) al volcán y, más especialmente, al cráter. El motivo es "el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y en caso de lluvias fuertes alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo".

Espinasa agregó que se ha estipulado una zona de exclusión 12 kilómetros alrededor del volcán para evitar riesgos.

El Popocatépetl ha provocado una situación de "alerta" en la zona: esto quiere decir que hay peligro, pero aún no se llega a la situación de "alarma", la más peligrosa. Dentro de la situación de "alerta", identificada con el color amarillo, en estos momentos la actividad del volcán está en fase 2, lo que incluye: vapores de agua y gas, caída ligera de ceniza en áreas cercanas, desprendimientos de fragmentos incandescentes, posibles flujos piroclásticos por explosiones y flujos de lodo o escombros pero, eso sí, de corto alcance, según Cenapred.

Este nivel de alerta sólo se aumentaría en caso de que hubiera un "incremento sustancial" de la actividad volcánica "que hiciera que los flujos afectaran más allá del área de exclusión", matizó el experto.