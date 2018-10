Google aún está considerando tener un buscador censurado en China, asegura su presidente ejecutivo

(CNN) - Google aún está considerando si lanza o no una versión censurada de su motor de búsqueda en China, dijo este lunes Sundar Pichai, presidente ejecutivo de la compañía.

"Es muy temprano. No sabemos si podríamos o haríamos esto en China, pero sentimos que explorar es importante para nosotros", dijo Pichai en la conferencia Wired25 en San Francisco.

La compañía confirmó públicamente la existencia del controvertido proyecto durante una audiencia del comisiones del Senado a fines de septiembre. Con el nombre en clave "Dragonfly", el proyecto fue revelado por primera vez por The Intercept en agosto. Google estaba trabajando en el proyecto en secreto, pero después de que surgieron los informes sobre su existencia, más de 1.000 empleados de Google firmaron una carta pidiendo más transparencia, según The New York Times.

Este lunes, Pichai describió a Dragonfly como un proyecto interno exploratorio. Dijo que la ausencia de la compañía en China, un país con el 20% de la población mundial, pesaba mucho en Google, que tiene la misión de llevar la información "a todos".

"Queríamos saber cómo sería si Google estuviera en China", dijo Pichai. "Así que eso es lo que construimos internamente. Si Google operara en China, ¿cómo sería?", agregó.

Google halló que los censores del gobierno chino bloquearían menos del 1% de las búsquedas de los usuarios, según Pichai.

La posibilidad de que Google vuelva a China ha alimentado las críticas de los grupos de derechos humanos de que la compañía, que desde hace mucho tiempo aboga por una Internet libre y abierta, estaría participando en licitaciones del gobernante Partido Comunista de China, que administra un vasto aparato de censura que reprime la disidencia.

Sundar Pichai, presidente ejecutivo de Google.

Google tuvo un motor de búsqueda en China desde 2006 hasta 2010, pero no lo ha ofrecido en los últimos ocho años debido a las preocupaciones sobre la censura del gobierno. Un puñado de otros productos de Google están disponibles en el país, incluido su sistema operativo móvil Android y algunas aplicaciones.

Pichai dijo que al ofrecer un motor de búsqueda en China nuevamente, la compañía podría brindarles a los usuarios mejor información que la disponible en temas importantes, como los tratamientos contra el cáncer.

"Cuando llegas tan temprano con una tecnología poderosa, ¿cómo trabajas cuidadosamente en ella?", dijo Pichai.

Google también se retiró de la licitación de un contrato multimillonario de computación en la nube con el Pentágono este mes, porque el proyecto podría haber entrado en conflicto con sus principios corporativos sobre inteligencia artificial.

Jeff Bezos, presidente ejecutivo de Amazon, defendió este lunes la búsqueda del contrato por parte de su compañía y dijo que continuará haciendo negocios con el Departamento de Defensa, pese a las críticas internas y externas.

"Si las grandes empresas de tecnología van a dar la espalda al Departamento de Defensa, este país estará en problemas", dijo Bezos en el evento Wired25.

Pichai dijo que Google aún trabaja con los militares en otros proyectos, pero más cerca de temas para los que está "más calificado". Eso incluye áreas como ciberseguridad y logística.

"A lo largo de la historia de Google, les hemos dado mucha voz a nuestros empleados, pero no dirigimos la compañía a través de la celebración de referéndums", dijo Pichai. "Es un aporte importante que tomamos en serio. Pero incluso en este tema en particular no es lo que dijeron los empleados, es más el debate dentro de la comunidad de inteligencia artificial", aseguró.

