Ella impidió el paso de un vecino negro a su edificio; ahora ha sido despedida

(CNN) - Una mujer blanca fue despedida después de la difusión de un video en el que se le ve confrontando y bloqueando la entrada a un vecino negro en un complejo de departamentos en St. Louis, Estados Unidos.

"Por favor señorita, muévase", dice en el video D'Arreion Toles el residente negro, en un video viral grabado el viernes por la noche mientras ella le bloqueaba el paso para entrar al complejo en el que ambos viven, reportó KMOV, afiliada de CNN.

"No puedo", dijo ella. "¿Vives aquí".

El viernes por la noche, cuando Toles volvió a los departamentos Elder Shirt Lofts, una vecina con un perro le bloqueó la entrada y exigió que demostrara que vivía en el lugar, reportó la estación. Él grabo el encuentro con su celular.

"Me está impidiendo pasar", le dijo él a la mujer.

"A mi edificio".

"También es mi edificio. Necesita quitarse de mi camino".

"De acuerdo. ¿En qué unidad?".

"No necesito darle esa información. Discúlpeme, señorita".

"Me siento incómoda".

"De acuerdo, puede sentirse incómoda. Esa es su opción. Usted está incómoda por culpa suya".

Toles eventualmente mostró su llave y esquivó a la mujer, reportó KMOV. Ella lo siguió hasta su departamento en el cuarto piso.

"Me quedé impresionado, sorprendido", le dijo después a la estación. "Si no hubiera tenido mi cámara, pienso que esto podría haber pasado de una manera totalmente distinta".

La estación reportó que los intentos por contactar a la mujer no fueron exitosos.

"No estoy enojado con ella", dijo Toles, de acuerdo con KMOV. "No estoy molesto con ella. No voy a ir tras ella legalmente ni nada de eso. Le deseo lo mejor. Aún tendría una conversación con ella".

En un comunicado, el empleador de la mujer dijo que ella fue despedida después de una revisión del incidente, reportó la estación.

"La familia Tribeca-STL es una compañía minoritaria que consiste de empleados y residentes de muchos orígenes raciales", dice el comunicado.

"Estamos orgullosos de este hecho y nunca apoyaremos el racismo o la implementación de perfiles raciales en nuestra compañía... En Tribeca-STL queremos que todos los residentes, invitados y visitantes se sientan bienvenidos, seguros y respetados".

El comunicado dice que el incidente ocurrió en la residencia particular de la mujer y no en propiedad de Tribeca-STL property.

El episodio es el más reciente en involucrar a personas blancas que son captadas en video ya sea confrontando o llamando a la policía por personas negras realizando actividades de su vida diaria, incluyendo esperar en Starbucks, trabajar como inspector de hogares, ir de compras, dormir en un cuarto compartido de una universidad y hacer una barbacoa en un parque público.

La semana pasada en Nueva York, una mujer blanca en Brooklyn se disculpó después de un video publicado en internet en el que ella parece llamar a la policía para reportar que un niño negro de 9 años la había manoseado.

Amanda Watts de CNN contribuyó con este reporte.