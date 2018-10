Nuevo bebé real a la vista: el príncipe Enrique y Meghan Markle serán papás

(CNN) - Meghan Markle, duquesa de Sussex, espera su primer hijo con el príncipe Enrique, anunció la familia real británica.

Un comunicado del palacio de Kensington dice que el nacimiento se espera para el segundo trimestre de 2019. La reina Isabel II será abuela del bebé.

Their Royal Highnesses The Duke and Duchess of Sussex are very pleased to announce that The Duchess of Sussex is expecting a baby in the Spring of 2019. pic.twitter.com/Ut9C0RagLk

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) October 15, 2018

El anuncio llega cinco meses después de que la pareja se casara en una ceremonia llena de estrellas en el castillo de Windsor. Enrique y Meghan acababan de aterrizar en Australia para su primera gira en el extranjero como matrimonio cuando se dio a conocer la noticia.

Enrique es tío de los tres hijos que tiene su hermano, el príncipe Guillermo, con Catalina, duquesa de Cambridge, y padrino de la descendencia de varios de sus amigos.