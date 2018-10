(CNN Español) - El célebre velocista jamaiquino Usain Bolt hizo realidad uno de sus sueños.

El ahora futbolista anotó este viernes, por primera vez como profesional, no uno sino dos goles en su primer partido formal con su equipo, Central Coast Mariners de la liga de Australia.

Bolt compartió en sus redes el momento de uno de sus dos goles, con el mensaje: "Los sueños se hacen realidad a través del trabajo duro" y "Todo es posible, no pienses en límites".

Dreams become Reality through hard work. @ccmariners

12 de Oct de 2018

Anything is possible don’t think limits pic.twitter.com/bcLgxnBB8x

October 12, 2018

El partido fue un amistoso entre el Central Coast Mariners y el Macarthur Southwest United, realizado el viernes en el estadio Campbelltown, informó la liga australiana en su página web oficial.