Las autoridades de Turquía tienen evidencia audiovisual del asesinato de Khashoggi, el periodista saudí desaparecido

(CNN) - Una fuente familiarizada con la investigación en curso sobre la desaparición del periodista saudí Jamal Khashoggi dice que las autoridades de Turquía han compartido elementos de la investigación con varios aliados.

La evidencia, que según la fuente, es audiovisual y muestra que Khashoggi fue asesinado en el consulado saudí en Estambul.

La fuente, que fue informada por una agencia de inteligencia occidental, dice que la evidencia mostró que hubo un asalto y una lucha dentro del consulado y que también proporcionó evidencia del momento en que Khashoggi fue asesinado.

La fuente dijo a CNN que el servicio de inteligencia extranjero informado por los funcionarios turcos se había sorprendido por la naturaleza de las pruebas.

Un funcionario turco había dicho previamente a CNN: "La evaluación inicial de la policía turca es que el señor Khashoggi fue asesinado en el consulado de Arabia Saudita en Estambul. Creemos que el asesinato fue premeditado y que el cuerpo fue retirado del consulado".

Pensaba que no podría regresar a su país

Tres días antes de su desaparición, el veterano periodista saudí Jamal Khashoggi, quien habló a un periodista de la BBC en una conversación fuera de la radio después de una entrevista, dijo que no creía que pudiera volver a Arabia Saudita.

Cuando se le preguntó cuándo podría volver a casa, Khashoggi dijo: "No creo que pueda hacerlo".

La BBC hace varios días dijo que decidió publicar la conversación "a la luz de las circunstancias actuales".

"Cuando me entero de un arresto de un amigo que no hizo nada... me hace sentir que no debo ir", se oye decir a Khashoggi.

"Ese amigo mío... tal vez estaba hablando críticamente sobre algo en una cena. Eso es en lo que nos estamos convirtiendo en Arabia Saudita, no estamos acostumbrados a eso, nunca experimentamos ", agregó.

Durante la grabación, Khashoggi continúa diciendo: "hasta ahora no me llamo oposición, solo soy un escritor que quiere un entorno libre para escribir y decir lo que pienso". También agregó que Arabia Saudita sería un país "mucho" mejor si se aplicara la libertad de expresión.