¿Ahora quién cuidará al presidente de México? El Estado Mayor Presidencial desaparecerá por petición de AMLO

(CNN Español) - El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, está cada día más cerca de jurar su cargo: el 1 de diciembre es la fecha señalada. Sin embargo, ese día el propio AMLO no quiere contar con la protección del Estado Mayor Presidencial.

El Estado Mayor Presidencial es un órgano técnico militar creado para auxiliar al presidente de la República "en la obtención de información general; planificará sus actividades personales propias del cargo y las prevenciones para su seguridad y participará en la ejecución de actividades procedentes, así como en las de los servicios conexos, verificando su cumplimiento", según se puede leer en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerzas Aéreas Mexicanas.

Sin embargo, el mismo 1 de diciembre esto podría dejar de ser así. López Obrador dijo durante el tiempo que pasó entre que ganó las elecciones el 1 de julio y esta fecha que, a partir de su toma de posesión, el Estado Mayor Presidencial pasaría a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y dejaría de estar destinado a la protección del presidente del país. Fuentes militares confirmaron a Milenio que el mismo día 1 de diciembre esto tendrá efecto. CNN en Español se puso en contacto con la Sedena para confirmar esto último, sin obtener respuesta a esta hora.

"Vamos a acabar con la corrupción, con el derroche. Va a ser un gobierno austero, sobrio sin lujos. No va a haber fantochería, no va a haber Estado Mayor Presidencial", dijo AMLO en un acto en septiembre de este año.

En dicho evento, el presidente electo aseguró que el Estado Mayor Presidencial estaba formado por 8.000 miembros encargados de cuidar al presidente. "Ya no va a ser así, esta es una institución que prestó un servicio, no quiero de ninguna manera cuestionarla, jugó un papel en su momento, en su tiempo, pero ya no, ya son otros tiempos", dijo.

Según AMLO, esos 8.000 oficiales pasarán a estar "a disposición de la Secretaría de la Defensa y de la Marina para garantizar la seguridad pública".

“No les vamos a falta al respeto, pero esos 8.000 elementos van a pasar a formar parte de la Sedena para garantizar la paz y la tranquilidad en nuestro país, la seguridad interna y la seguridad pública”, indicó en otro evento también en septiembre.

CNN en Español también preguntó a Sedena sobre qué cargos desempeñarán esos 8.000 funcionarios, pero tampoco obtuvo respuesta.

¿El presidente no tendrá escoltas?

En el mencionado acto de septiembre de este año, López Obrador dijo que no tendría escoltas y que sería el pueblo el que le protegería: “Yo voy a andar como siempre, ustedes me van a cuidar porque el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", dijo a la multitud.

"Vamos a terminar con toda la parafernalia del poder, el poder es humildad, no es fantochería, no es prepotencia, no es autoritarismo. El poder solo se tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás", insistió el futuro mandatario de México.

En un tercer evento realizado también en septiembre, durante su gira de agradecimiento, AMLO matizó esto: dijo que sería cuidado "por un grupo de 20 profesionales y por el pueblo mismo".

“Y me van a cuidar todos ustedes. Me va a cuidar el pueblo. Por eso tiene que haber mucha disposición para el orden, nada de que me estén apachurrando... Tenemos que estar organizados, también me va a cuidar el pueblo uniformado, me van a cuidar los policías, los soldados, los marinos y todos los mexicanos”.

López Obrador volvió a repetir lo que dijo varias veces en campaña: "No se puede tener gobierno rico con pueblo pobre", dijo. Por eso, aseguró que, además de quitarse a los oficiales encargados de su seguridad, también venderá los aviones y helicópteros del Gobierno. "No me voy a subir al avión presidencial, ese avión se va a vender o rentar y lo que se obtenga va a ser para bien de nuestro pueblo", señaló AMLO.