Verne Troyer, el actor que interpretaba a Mini-me en Austin Powers, se suicidó, según reporte forense

(CNN) - Verne Troyer, el actor que medía 85 centímetros de altura y que interpretó a Mini-me en las películas de Austin Powers, murió por suicidio, según un informe publicado por el Departamento de Medicina Legal del Condado de Los Ángeles este miércoles.

El 3 de abril, Troyer fue llevado de su casa en el norte de Hollywood al hospital Van Nuys por una supuesta intoxicación con alcohol y fue declarado muerto en el hospital el 21 de abril. Al día siguiente, las autoridades practicaron una autopsia y la causa de la muerte quedó por establecer en una investigación.

Este miércoles, casi seis meses después, el forense determinó que “Troyer murió por una secuela de intoxicación con alcohol”.

It is with great sadness and incredibly heavy hearts to write that Verne passed away today. Verne was an extremely caring individual. He wanted to make everyone smile, be happy, and laugh. Anybody in need, he would help to any extent possible. Verne hoped he made a positive change with the platform he had and worked towards spreading that message everyday. He inspired people around the world with his drive, determination, and attitude. On film & television sets, commercial shoots, at comic-con’s & personal appearances, to his own YouTube videos, he was there to show everyone what he was capable of doing. Even though his stature was small and his parents often wondered if he’d be able to reach up and open doors on his own in his life, he went on to open more doors for himself and others than anyone could have imagined. He also touched more peoples hearts than he will ever know. Verne was also a fighter when it came to his own battles. Over the years he’s struggled and won, struggled and won, struggled and fought some more, but unfortunately this time was too much. During this recent time of adversity he was baptized while surrounded by his family. The family appreciates that they have this time to grieve privately. Depression and Suicide are very serious issues. You never know what kind of battle someone is going through inside. Be kind to one another. And always know, it’s never too late to reach out to someone for help. In lieu of flowers, please feel free to make a donation in Verne’s name to either of his two favorite charities; The Starkey Hearing Foundation and Best Buddies. Photo by @paulmobleystudio

No es raro que las investigaciones de este tipo tomen tanto tiempo.

Cuando murió, la noticia se dio a conocer a través de sus redes sociales, pero no se indicó inmediatamente la causa de su muerte.

Troyer le dijo una vez a Wolf Blitzer de CNN, en broma, que tras ganar fama como Mini-me tenía que salir vestido con sombrero y lentes oscuros, "pero eso no parece funcionar".

De acuerdo con IMDB, Troyer participó en 58 películas y programas de televisión.