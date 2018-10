Amazon: así funciona la inteligencia artificial al comprar un par de calcetines

(CNN) - Mis calcetines llegaron a mi casa, en Washington DC, como tantas otras cosas en estos días, en una caja marrón sellada con cinta de Amazon Prime. La abrí y saqué los calcetines deportivos de algodón que había pedido solo dos días antes por 19,65 dólares. Gran cosa, puedes pensar, compraste calcetines en Amazon. ¿Eso es noticia?

No, no lo es. Lo que vale la pena conocer es cuánta inteligencia artificial (IA) se utilizó para seleccionar esos calcetines, completar el pedido y entregarlos. Probablemente nunca lo hayas pensado mucho, pero la IA controla casi todos los aspectos de tu experiencia de compra. El dominio de Amazon en el comercio minorista en línea se debe en gran parte a su dominio de la inteligencia artificial: la capacidad de las máquinas para realizar un trabajo que alguna vez fue competencia de los humanos.

"Amazon probablemente usa la IA más que cualquier otra compañía en el mundo de hoy", dijo a CNN Pedro Domingos, profesor de la Universidad de Washington y autor de The Master Algorithm. "Amazon es una compañía que quiere hacer todo, y en la IA ha hallado una tecnología que es buena para todo", agrega.

La inteligencia artificial promete revolucionar todo, desde la atención de la salud hasta la agricultura, pero no necesitamos mirar al futuro para ver su impacto. La tecnología está en tantos aspectos de la vida cotidiana que no imaginamos: filtros de correo electrónico no deseado y aplicaciones de depósito de cheques móviles, por no mencionar las características avanzadas de seguridad automotriz como el Super Cruise de Cadillac y los sistemas de piloto automático de aviones.

Amazon recientemente invitó a CNN Business a su sede en Seattle para echar un vistazo a la IA que trajo esos calcetines a mi puerta. La compañía no reveló todos sus secretos, algunos de los cuales son tecnología patentada, pero compartió lo suficiente para obtener una visión general de la inteligencia artificial detrás de cada compra.

Compra inteligente

La IA comienza en el momento en que pulso 'enter' después de escribir "Amazon.com" en mi navegador web. La página de inicio de Amazon incluye recomendaciones de productos que la inteligencia artificial analiza en base a mi historia en el sitio, en este caso trata de perros y un álbum de Joni Mitchell, inspirado en las compras recientes para mi golden retriever y mi padre.

No necesito ofertas de carne seca o una copia de The Hissing of Summer Laws, así que hago clic en la barra de búsqueda. No tengo más que escribir "s" y la IA de Amazon ya ofrece sugerencias. 'SD cards'. Spiderman PS4. Para perfeccionar esta lista de sugerencias, Amazon obtiene datos históricos de miles de millones de búsquedas, y los resultados evolucionan constantemente para reflejar cómo las personas que comienzan una consulta con "s" normalmente la completan. Las consultas que tienen más probabilidades de conducir a una venta encabezan la lista.

Elijo "calcetines" del menú desplegable, lo que desencadena varios sistemas IA más para compilar los resultados. Los algoritmos enumeran las opciones en un pedido diseñado para promover una compra rápida y satisfactoria. Los productos con mayor número de ventas y comentarios positivos tienden a aparecer primero.

La IA de Amazon decide qué calcetines mostrarme y qué tan alto deben colocarse en la página. Analiza los datos de ventas (Amazon no dirá cuánto) para determinar qué calcetines se venden mejor. Esos listados cuentan con la etiqueta naranja "best seller". (Los artículos patrocinados, en los que los comerciantes compran una colocación preferencial en la página de resultados, anulan los resultados de IA).

Una vez que agrego los calcetines a mi carro de compras y hago clic en "comprar", no volveré a pensar en ellos hasta que aterricen en mi casa. Pero ahí es cuando interviene un nuevo conjunto de procesos de inteligencia artificial.

Todo en orden

Primero, Amazon usa IA para elegir un centro de atención para procesar mi pedido. Varios de estos centros están a 225 kilómetros de mí, pero es posible que Amazon no use el más cercano a mi hogar, en Washington DC.

La compañía no reveló cómo selecciona un centro de atención, pero los expertos en logística dijeron que la elección probablemente refleja el inventario (que es basado, en parte, en predicciones de IA sobre tendencias estacionales), costos de envío y cuán ocupado está cada centro.

Una vez enviado, el robot se desliza debajo de la cápsula de almacenamiento, lo levanta un par de pulgadas y se desplaza para unirse a la cola de productos. Puede parecer mucho más fácil, y más económico, tener un miembro del personal que me saque los calcetines, pero Amazon dice que llevar los artículos a sus asociados es mucho más eficiente.

Una vez que un trabajador toma un producto de una cápsula de almacenamiento, un robot lleva la cápsula a un área de espera. En el camino, una cámara toma una foto de la cápsula y su contenido. El software de visión por computadora revisa la imagen; si algo parece andar mal, el robot lleva la cápsula a un área de inspección, donde un humano revisa el inventario de la cápsula y hace las correcciones necesarias.

Incluso después de que tu paquete llegue a tu puerta, IA tiene un trabajo más que hacer. El controlador de Amazon toma una foto de tu paquete y se lo envía por correo electrónico para que sepa que llegó. La compañía entrenó a una IA para reconocer que realmente lo de la foto es tu paquete, y se asegura de que la foto esté enmarcada de tal manera que se asegure de saber exactamente dónde encontrar su paquete.

Muy listo. Incluso se podría llamar inteligente.

