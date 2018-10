Periodista saudí sigue desaparecido en Turquía y se sospecha de Arabia Saudita: esto es todo lo que se sabe

(CNN) - Turquía solicitó permiso para intervenir el consulado de Arabia Saudita en Estambul luego de la desaparición del periodista saudita Jamal Khashoggi, informó este lunes la emisora ​​estatal TRT.

El pedido se da luego de que Turquía convocara al embajador de Arabia Saudita, Sedat Onal, por segunda vez, pidiéndole al diplomático su "total cooperación" en la investigación. Onal fue convocado previamente el jueves.

Se trata de lo más reciente en la investigación de Turquía sobre la desaparición de Khashoggi, un periodista de The Washington Post y miembro de la corte real saudita que se convirtió en crítico de la misma. Funcionarios turcos dijeron a varios medios de comunicación que había sido asesinado dentro del consulado.

Khashoggi, quien dejó Arabia Saudita en 2017, entró al edificio el martes para obtener los documentos necesarios para su próximo matrimonio, mientras su novia turca esperaba afuera. Ella asegura que nunca más lo volvió a ver.

Arabia Saudita ha negado enérgicamente cualquier participación en la desaparición de Khashoggi. Un funcionario saudí dijo que Khashoggi abandonó el consulado poco después de su visita. Sin embargo, los saudíes no publicaron imágenes de vigilancia u otra evidencia.

El incidente ha centrado la atención en la presunta represión de los disidentes contra el joven príncipe heredero Mohammed bin Salman de Arabia Saudita, la delicada relación de su reino con Turquía y la influencia de Khashoggi en la corte real.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, calificó este domingo a Khashoggi como un "amigo" que había conocido durante algún tiempo y prometió "seguir" personalmente la investigación de su desaparición.

La policía turca también analiza todos los registros de entrada y salida del consulado, desde el momento en que Khashoggi entró al edificio hasta que su novia perdió contacto con él.

La activista Tawakkol Karman sostiene una foto del periodista desaparecido Jamal Khashoggi, durante una manifestación frente al consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía.

Yasin Aktay, un asesor político de Erdogan, dijo este domingo a CNN que él también cree que existe una gran posibilidad de que Khashoggi haya sido asesinado en el consulado saudí.

Aktay, quien también es asesor del gobernante Partido AK, dijo a CNN que los saudíes no están "compartiendo ninguna explicación convincente sobre lo que sucedió dentro del edificio".

A medida que crecían las demandas de respuestas, los funcionarios sauditas dieron a los periodistas un recorrido del edificio de seis pisos este sábado. Reuters informó que un funcionario consular les mostraba todas las habitaciones, incluso abriendo armarios y archivadores. No se encontró ninguna señal de él.

En tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita desestimó este lunes un reporte de que el embajador turco fue expulsado de Arabia Saudita por la desaparición de Khashoggi, calificándolo de "completamente sin fundamento".

Khashoggi es un residente de Virginia, según el congresista Gerry Connolly. Había solicitado ser un residente permanente de los Estados Unidos, pero en este momento su estatus de residencia no está claro.

Dos altos funcionarios de la administración estadounidense le dijeron a CNN el domingo que, aunque Washington no hace comentarios públicos y no tiene información que confirme los reclamos turcos, se trabaja silenciosamente en varias agencias, buscando respuestas sobre el paradero de Khashoggi y hablando con altos funcionarios saudíes.

Gul Tuysuz informó desde Estambul, Sheena McKenzie escribió en Londres. Jomana Karadsheh, Isil Sariyuce, Schams Elwazer, Tim Lister y Samantha Beech contribuyeron a este informe.