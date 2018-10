Las aerolíneas con el mejor Wi-Fi y la mejor tecnología en vuelo

(CNN) - Los asientos lujosos y las comidas gourmet están perfectos, pero cuando se trata de volar en todo el mundo, muchos de nosotros solo tenemos tres preguntas: ¿Hay Wi-Fi?, ¿dónde puedo enchufar esto? y ¿qué películas tienes?

Un nuevo informe de viaje de la compañía de tecnología del sudeste asiático Traveloka, sobre la mayoría de las aerolíneas con tecnología amigable del mundo, ayuda a encontrar las respuestas.

Traveloka ha analizado las 50 mejores aerolíneas de los premios Skytrax World Airline Awards 2018 y los ha comparado en términos de velocidad y costo de Wi-Fi, disponibilidad de tomacorrientes, entretenimiento en vuelo, acceso a mensajes de texto, y llamadas telefónicas.

LEE: Estas son las mejores aerolíneas de Estados Unidos para 2018

Qatar Airways, la aerolínea de bandera de Qatar y la aerolínea número dos del mundo según Skytrax, encabeza la lista de Traveloka.

'Mantenerse conectado'

"Mantenerse conectado es una parte clave de los viajes", dijo Caesar Indra, vicepresidente sénior de desarrollo de negocios en Traveloka, en un comunicado.

"Para muchos de nosotros, las horas que pasamos en el cielo sin una conexión a Internet pueden sentirse como perder una extremidad".

Conexión a Internet, enchufes de energía y películas, aspectos cada vez más importantes para un viaje en avión.

Qatar respondió a la demanda de los consumidores al lanzar su servicio "Super Wi-Fi" a principios de este año, con velocidades que pueden superar los 50 Mbps (aunque las velocidades promedio siguen siendo de 8 Mbps, según el informe de Traveloka). A los pasajeros se les ofrece su primera hora de acceso de banda ancha de alta velocidad de forma gratuita, pero pueden comprar un uso ilimitado para el resto del vuelo por 10 dólares.

Emirates, otra aerolínea de Medio Oriente, obtiene el segundo lugar gracias al excelente paquete de entretenimiento en vuelo, que incluye 3.500 canales de películas, programas de televisión, música y juegos, incluida la señal en vivo de CNN International, CNBC, BBC World News y Sport24.

Emirates también ofrece 20MB de Wi-Fi gratis para ser usado dentro de dos horas.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video7", video: "spanish\/2018\/01\/13\/cnnee-dinero-garcia-entrevista-aerolineas-011218.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); Fuerte desempeño de Estados UnidosMientras que está en el número 37 de las clasificaciones de Mejor aerolínea del mundo, Delta Airlines alcanza el tercer lugar cuando se trata de su clasificación de tecnología amigable. La aerolínea de Estados Unidos Tiene una alta calificación en conectividad, ofreciendo mensajería móvil gratuita a través de WhatsApp, Facebook Messenger e iMessage, así como pases de Wi-Fi para todo el día desde 16 dólares. La aerolínea también lanzó recientemente nuevas pantallas de respaldo, algo que muchas aerolíneas están eliminando.

La aerolínea británica British Airways ocupa el cuarto lugar y se ubica en la cima en términos generales de velocidad de Wi-Fi, con un promedio de 20 Mbps.

LEE: Estados Unidos enfrenta una grave escasez de pilotos de aerolíneas

Otra aerolínea de Estados Unidos con una clasificación sorprendentemente alta es la aerolínea de bajo costo JetBlue Airways, en el número 5. Ofrece películas y canales de televisión recién estrenados como CNN, Fox y ESPN a través de pantallas de respaldo en todos los vuelos de más de dos horas.

Los clientes también tienen acceso gratuito a Internet y transmisión gratuita a través de Amazon Video.

Metodología del estudio

Traveloka analizó las 50 principales aerolíneas que operan vuelos de larga distancia.

La información sobre las instalaciones relevantes se recopiló en los sitios web oficiales de las aerolíneas, así como en sitios web como AirlinesWiFi y SeatGuru, y en publicaciones como LA Times y Australian Business Traveler, entre otros.

El costo de Wi-Fi se basa en los precios por hora de acceso a internet. Según WhistleOut, cuando los precios de Wi-Fi se basaban en la cantidad de datos utilizados, se convertían en precios por hora según el consumo de datos promedio por hora de la navegación web.

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video8", video: "spanish\/2018\/08\/02\/turkish-airlines-lego-video-seguridad-aerea-portafolio-cnnee.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); Ganadores y perdedoresSingapore Airlines fue nombrada la mejor aerolínea del mundo en la lista de Skytrax en 2018, pero solo se ubicó en el puesto número 14 en la lista de Traveloka, debido a que la conexión Wi-Fi es relativamente lenta y costosa (1,17 Mbps a un costo de 8,80 dólares) y la falta de TV en vivo y la capacidad de hacer llamadas por teléfono.

Del mismo modo, ANA All Nippon Airways fue la número 3 en la lista de Skytrax, pero está en puesto 29 en el ránking de Traveloka, debido a un Wi-Fi incluso más pobre que el de Singapore Airlines (0,56 Mbps a un costo de 9,43 dólares) y a que no posee TV en vivo, mensajes de texto o llamadas telefónicas.

De las 50 aerolíneas incluidas en el informe, 36 ofrecieron Wi-Fi. Al igual que JetBlue Airways, Hong Kong Airlines y China Southern proporcionan el servicio de forma gratuita.

LEE: Las aerolíneas y aeropuertos más puntuales del mundo en 2018

Qantas Airways, Air France y Hainan Airlines son algunas de las aerolíneas de mayor renombre que actualmente no ofrecen Wi-Fi.

Las 50 aerolíneas proporcionaron puertos de energía en el asiento o USB, y la mayoría proporcionó ambos. Las excepciones notables incluyen Virgin Atlantic y Virgin Australia, que no tienen puertos de energía en el asiento, mientras que Hong Kong Airlines y Air New Zealand no tienen puertos USB.

Conectividad

Las aerolíneas mejor conectadas son Qatar Airways, Emirates, Cathay Pacific, Etihad Airways y Virgin Atlantic, que son las únicas cinco que ofrecen TV en vivo, así como la capacidad de hacer llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto.

Indra dice: "Vemos a las aerolíneas esforzándose por obtener una ventaja competitiva al hacer mejoras en sus ofertas tecnológicas. Desde el 'Super Wi-Fi' de Qatar Airlines, que se lanzó a principios de este año, hasta la mensajería móvil gratuita de Delta, esperamos seguir viendo más de lo mismo en los próximos meses y años".

FAVE.player({ configs: { adsection: "cnnespanol.cnn.com_spanish_default_t1", autostart: false, autoplay: { muted: { enabled: false } }, markupId: "fave-video9", video: "spanish\/2018\/07\/20\/airbus-beluga-vuelo-exito-vo-cafe.cnn", isLive: false }, callbacks: { onContentPlay: function onContentPlay(containerId, playerId, videoId) { if ( typeof cnnespanolCleanPlayerBlock === "function" && "undefined" !== cnnespanolCleanPlayerBlock ) { cnnespanolCleanPlayerBlock(containerId, playerId, videoId); } } } }); Esta son las aerolíneas más amigables con la tecnología para 2018:

1. Qatar Airways (92,3)

2. Emirates (88,4)

3. Delta Air Lines (85,7)

4. British Airways (84,9)

5. JetBlue Airways (82,4)

6. Cathay Pacific (82,0)

7. Alaska Airlines (80,1)

8. Turkish Airlines (79,6)

9. Etihad Airways (78,6)

10. Eva Air (77,4)

11. Oman Air (77,4)

12. Lufthansa (75,7)

13. Virgin Atlantic (72,1)

14. Singapore Airlines (72,0)

15. Air Canada (71,9)

16. Saudi Arabian Airlines (70,6)

17. Finnair (68,9)

18. Aer Lingus (68,6)

19. Hong Kong Airlines (65,1)

20. Malaysia Airlines (65,0)

21. China Southern (62,4)

22. Virgin Australia (61,1)

23. Austrian (59,9)

24. Air New Zealand (59,7)

25. Southwest Airlines (59,3)