Piden 60 años de prisión para 'El monstruo de Fundación', hombre que asfixió e incineró a niña en Colombia

Advertencia: esta nota puede contener información explícita para la audiencia. Recomendamos discreción.

(CNN Español) - La Fiscalía de Colombia pide una condena máxima de 60 años para el llamado ‘Monstruo de Fundación’, el hombre que las autoridades dicen asesinó e incineró a una niña de nueve años en un municipio en el norte de Colombia el fin de semana.

“Para la sanción punitiva, son de 250 a 500 meses, que se traduce en mínimo 30 años y máximo 60”, le dijo a CNN en Español Vicente Guzmán, director seccional de la Fiscalía de Magdalena, que lleva el caso.

Guzmán le dijo a CNN en Español que Adolfo Arrieta García, que es nombrado por la prensa local colombiana como ‘El Monstruo de Fundación', admitió en una audiencia previa al juicio ante un fiscal que el viernes pasado, día de la desaparición de Génesis Rúa, de 9 años, el hombre de 47 años “él estaba durmiendo y escuchó un ruido y que pues ese ruido lo despertó y vio que unos niños estaban jugando y que tomó a la niña, la introdujo en la casa, y después la quemó”.

Guzmán dijo que el fuerte olor a quemado en la casa del hombre atrajo la atención de la Policía y de los vecinos, por lo que las autoridades accedieron a este lugar para hacer una inspección.

Aunque anteriormente había aceptado los hechos, en la audiencia ante un juez que se llevó a cabo el fin de semana, Arrieta García no aceptó los cargos por feminicidio agravado, dijo el fiscal Guzmán.

“Fue el único momento en que habló en el juicio”, le dijo el fiscal del caso a CNN en Español. “Él lo que atina a decir es que sí había entendido los cargos, pero que no los aceptaba”.

El fiscal del caso le dijo a CNN en Español que se enviaron unas pruebas para saber si hubo conductas que indiquen que hubo otros tipo de delitos, además del feminicidio.

“Porque el motivo pudo ser que la haya accedido carnalmente”, dijo Guzmán. “Pero eso tendría que desestimarse a partir de las muestras que se tomaron”.

Dijo que estaba matando un perro

Cuando la Policía se acercó a la vivienda de Arrieta García, luego de la alerta de la comunidad, por el olor y el humo que salía de la casa, el hombre le dijo a los policías que “él estaba quemando un perro porque lo había mordido y lo mató, y que lo estaba quemando”, agregó Guzmán.

“Procede el cuadrante a hacer inspección previa autorización de esta persona, lo cual al percibir que no se trata de un animal, sino de un cuerpo de una persona, proceden a dar captura a este señor”, le dijo el comandante de la Policía de Magdalena, coronel Carlos Reyes, a Cablenoticias, afiliada de CNN en Español en Colombia.

"No sé qué pasó”

En un video publicado por NTN24 , Arrieta García aparece reconociendo los hechos desde prisión. Con lágrimas, el hombre le pide perdón a la familia de la menor y aseguró que no sabe lo que hizo.

"En todo caso discúlpenme. Y a todo el mundo entero que yo realmente no sé lo que hice. Que yo también tengo mi hijo y tengo mi hija y mi familia y ahora no tengo nada. Así que estoy pidiendo perdón y todo el mundo me conoce en Fundación", dice él en un video publicado en Twitter.

"Realmente no sé qué me pasó. Que si hubiera sido una persona mala de pronto no le hubiera abierto a los policías y me hubiera volado . Pero no le cogí, le abrí. Ahora no tengo ni casa, ni familia, ni nada. Le pido perdón a todo el mundo de corazón... y que Dios me perdone también porque yo necesito el perdón de Dios".

El fiscal del caso le dijo a CNN en Español que el presunto asesino dijo no saber los motivos por los que cometió el hecho.

“Él lo que dice es que no sabe los detalles, las razones por las cuales cometió este hecho. Así de sencillo”, dijo Guzmán sin dar más detalles.

Pero el abogado de la familia Rúa, Abelardo de la Espirella, dijo en un video publicado en Twitter que no va a permitir que el agresor alegue locura temporal, “que diga que no estaba en sus cabales al momento de cometer un crimen tan atroz”.

“Este individuo que asesinó a Génesis tiene que quedarse 60 años en la cárcel como en derecho corresponde”, dijo De la Espirella en su cuenta de Twitter.

Videos en redes sociales muestran a agentes de la Policía trasladando al atacante bajo un fuerte sistema de seguridad para evitar agresiones en su contra. Cablenoticias narra que tras conocerse la noticia del asesinato de la menor, la comunidad arremetió contra el presunto agresor, quemaron su vehículo de trabajo y atacaron su vivienda, por lo que las autoridades debieron intervenir para evitar que se hiciera justicia por mano propia.

El presidente Iván Duque pidió este lunes que se adelantaran las investigaciones que permitan hacer justicia.