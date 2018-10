Senadores aún evalúan apoyo a Kavanaugh

(CNN) - Es el día del juicio final para Brett Kavanaugh y tres republicanos clave que podrían mandarlo a la Corte Suprema o terminar con su esperanza de ser el voto decisivo que podría cambiar Estados Unidos.

El destino de Kavanaugh estará en el filo por segundo jueves consecutivo, mientras los senadores empiezan a leer los resultados de la verificación de antecedentes complementarios compilados por el FBI una semana después de que Christine Blasey Ford acusara al nominado de abuso sexual en la audiencia más políticamente cargada en décadas.

Brett Kavanaugh (Photo by Win McNamee/Getty Images)

El presidente de la Comisión Judicial del Senado Chuck Grassley confirmó la mañana del jueves que la comisión recibió el resultado de la investigación, y el líder de la mayoría republicana Mitch McConnell puso en marcha un proceso diseñado para llevar, el viernes, a un voto procesal sobre la nominación de Kavanaugh que posiblemente llevaría a una votación final tan pronto como el siguiente día.

Los seis días que han pasado desde la audiencia solo han hecho que la confirmación del elegido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea más divisiva y ha profundizado la caverna de desconfianza entre republicanos y demócratas en el Capitolio, a solo cinco semanas de las elecciones de medio término.

Aunque Kavanaugh es quien más tiene que perder, y Ford está a la espera de ver si tendrá algún efecto su decisión de violar su propia privacidad en una audiencia vista alrededor del mundo, los próximos días prometen ser difíciles para tres republicanos que tienen en sus manos el destino del juez.

La presión crece sobre los senadores Jeff Flake de Arizona, Susan Collins de Maine y Lisa Murkowski de Alaska, quienes han expresado reservas sobre Kavanaugh y enfrentan una decisión con grandes implicaciones para sus carreras políticas y legados.

En tanto, un funcionario del gobierno de Trump le dijo a CNN que la Casa Blanca concluye que las entrevistas complementarias hechas por el FBI no muestran corroboración de las acusaciones contra Kavanaugh. El funcionario dijo que nueve personas fueron entrevistadas.

Lo que dicen los republicanos

CNN le preguntó al senador republicando Jeff Flake si estaba más inclinado a apoyar al juez Kavanaugh tras el informe del FBI. "No hemos visto información adicional que corrobore", indicó y agregó que necesita terminar de revisar el material.

Flake también dijo que está de acuerdo con el pronunciamiento del senador Collins de que la investigación fue exhaustiva.

La senadora Susan Collins, otro voto clave en la conformación de Brett Kavanaugh, se negó a comentar cuando le preguntamos si creía que debería haber más testigos entrevistados.

"Todavía no he terminado de revisar todos los materiales", dijo Collins. Cuando se le preguntó si aún creía que era una investigación exhaustiva, dijo: "Como dije, no voy a ir más allá".

El senador Mitch McConnell declaró esta mañana en el Senado y criticó asaltó a los demócratas por tratar de "difamar a este buen hombre, arrastrarlo por el barro", en alusión a Brett Kavanaugh.

"El hecho es que estas acusaciones no han sido corroboradas. Ninguna de las acusaciones ha sido corroborada por las siete investigaciones. Ni en la nueva investigación del FBI ni en ninguna parte", dijo.