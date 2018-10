¿Cuánta comida rápida consumen en Estados Unidos? Esta es la respuesta

(CNN) - La comida rápida se ha convertido en una parte importante de la dieta estadounidense, y un nuevo informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) revela la cantidad de adultos que la ingieren.

Entre 2013 y 2016, aproximadamente el 37% de los adultos de EE.UU. consumieron comida rápida algún día, según el resumen de datos publicado este miércoles por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud.

"En un día cualquiera en Estados Unidos, un 36,6% o aproximadamente 84,8 millones de adultos consumen comida rápida", dijo Cheryl Fryar, autora del informe y estadística de salud en el CDC.

"Nos enfocamos en la comida rápida para este informe porque la comida rápida ha desempeñado un papel importante en la dieta estadounidense en las últimas décadas", dijo. "La comida rápida se ha asociado con una dieta deficiente y un mayor riesgo de obesidad".

Estas tienden a ser altas en calorías, grasa, sal y azúcar. Cuando se consumen en exceso, pueden asociarse con obesidad, presión arterial alta, diabetes tipo 2 y enfermedades del corazón, entre otros riesgos para la salud.

¿Quién come más y menos comida rápida?

El nuevo informe incluyó datos de aproximadamente 10.000 personas de 20 años o más de la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 2013-2016

Los datos revelaron que el consumo de comida rápida variaba según la edad, el nivel de ingresos, la raza y el sexo. Por ejemplo, el 44,9% de los adultos de 20 a 39 años dijeron que consumían comida rápida en un día determinado, en comparación con el 37,7% de los adultos de 40 a 59 años y el 24,1% de los adultos mayores de 60 años.

El porcentaje de adultos que dijeron haber consumido comida rápida aumentó con el nivel de ingresos familiares, según el informe. En general, el 31,7% de los adultos de ingresos más bajos, el 36,4% de los adultos de ingresos medios y el 42% de los adultos de ingresos altos dijeron que habían comido comida rápida.

"Esa conexión o correlación es opuesta a lo que quizás hubiera esperado", dijo.

El informe también encontró que un mayor porcentaje de adultos negros no hispanos (42,4%) dijo que consumían comida rápida que los adultos blancos no hispanos (37,6%), los adultos asiáticos no hispanos (30,6%) y los adultos hispanos (35,5%).

¿Es buena para tu salud la comida rápida vegetariana?

Entre los que habían consumido comida rápida, el 43,7% lo hizo durante el almuerzo, el 42% durante la cena, el 22,7% durante el desayuno y el 22.6% como meriendas, según el informe.

Más hombres (48,3%) que mujeres (39,1%) dijeron que comían comida rápida durante el almuerzo. Sin embargo, más mujeres (25,7%) que hombres (19,5%) dijeron que lo tenían como merienda. Entre todos los adultos, un mayor porcentaje de hombres (37,9%) que mujeres (35,4%) dijo que comía comida rápida en un día determinado.

'A lo que deberíamos temer es a las hamburguesas'

Jennifer Harris, profesora asociada de Ciencias de la Salud en la Universidad de Connecticut y directora de iniciativas de mercadotecnia en el Centro Rudd de Políticas de Comida y Obesidad destacó que otros estudios como ese han encontrado que aproximadamente un tercio de los niños comen comida rápida, dijo Harris.

El mes pasado, un informe del Rudd Center dijo que el 91% de los 871 padres que respondieron una encuesta en línea dijeron que habían comprado el almuerzo o la cena para su hijo la semana anterior en una de las cuatro cadenas de restaurantes de comida rápida más grandes: McDonald's, Burger King, Wendy's o Subway. La encuesta se realizó en 2016.

Aunque la comida rápida suele ser más alta en grasas saturadas, sodio y calorías poco saludables, tiende a ser baja en varios nutrientes clave que los cuerpos adultos necesitan para prosperar y que los cuerpos de los niños necesitan para crecer, dijo Liz Weinandy, dietista registrada en el Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, que no participó en el nuevo informe de los CDC.

"Es divertido, cuando vemos los clips de noticias de un tiburón nadando cerca de una playa, nos asusta no acercarnos a esa playa. Sin embargo, de lo que deberíamos asustarnos es de las hamburguesas con queso, las papas fritas y una gran cantidad de bebidas azucaradas",dijo Weinandy.

"Los adultos pueden ir más a la tienda de comestibles y preparar la comida para llevarla de un lado a otro para que no tengamos que enfrentarnos a una situación en la que tengamos que depender tanto de la comida rápida", agregó.

