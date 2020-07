'Voy a tener que descansar a gente', dueño de un bar de Huntsville dice que prohibición de alcohol a la noche le va a doler

Traducción en español: Gloria Yacosa

WAAY 31 habló con oficiales de Huntsville y un dueño de un bar en Huntsville sobre la nueva regla que prohibe que se sirva alcohol después de las 11p.m.

El cambio está actualmente vigente pero no se impondrá hasta el sábado.

Tuvimos una variedad de opiniones de los dueños de bares y oficiales de Huntsville sobre la nueva regla que prohibe la venta de alcohol tarde a la noche, ya que la Junta de Control de Bebidas Alcóholicas de Alabama ha dicho que no hay datos que conectan al aumento del virus con bares y restaurantes.

Mark Komara, dueño de Furniture, Factory Bar and Grill, dijo que fue un choque el lunes saber que la junta le prohibirá servir alcohol después de las 11 p.m.

"Nos van a cerrar a las once de la noche sin ventas de alcohol. Voy a tener que descansar a gente, no voy a poder, tendré que cortar al personal por la mitad". Van a tener que encontrar otros trabajos", dijo el dueño, "no creo que lo hayan pensado muy bien a esto".

Dijo que su restaurante y bar estaba empezando a recurperarse después del cierre grande, pero esta última noticia le va a hacer daño a él y a su personal.

"Pienso en mis empleados. No sé cómo se puede hacer así, cortarles las horas. Tienen cuentas que pagar. Les va a cortar el sueldo por la mitad", dijo él.

Tommy Battle, alcalde de Huntsville, y David Spillers, director ejecutivo de Huntsville Hospital, dijeron que piensan que la regla que corta las bebidas de noche tarde ayudará a controlar el virus.

"Los bares son potencialmente una manera que mucha gente se contagie de COVID-19 por el hecho de estar en contacto cercano. La gente está tomando y no tienen la máscara puesta, están hablando y hay música", dice Spillers.

Battle dijoe que, "Ayudará al problema con este control de los bares y lugares de noche después de las 10 y 11 p.m. Algunos de esos lugares son los que hemos estado vigilando".

Battle no mencionó a qué negocios se refería, pero la junta y oficiales locales nos aclararon que no había ninguna evidencia de un aumento de casos conectado con bares o restaurantes específicos en el área.

"No veo cómo pueden culpar a los restaurantes y bares si están siguiéndo las pautas estatales de salud como lo he hecho yo", dijo Komara.

La regla que se firmó el lunes, estará vigente durante los próximos 120 días a no sea que la Junta de Control de Bebidas Alcóholicas de Alabama decida cancelarla antes. La orden solo prohibe la venta de alcohol en restaurantes y bares después de las 11 p.m., no la venta de comida ni de bebidas no alcohólicas.