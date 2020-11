United Way del condado Marshall está listo para comenzar su campaña anual de comida navideña

A partir de la próxima semana, United Way del condado Marshall comenzará a recolectar alimentos no perecederos para su campaña anual de comida navideña.

Raquel Zavaleta, la directora de mercadotecnia para United Way del condado Marshall, dice que la recolección tomará un formato diferente este año debido a la pandemia.

“Cada año que lo hacemos siempre dura un día, pero este año lo hicimos un poco diferente porque no queríamos exponer a nuestros voluntarios a que estuvieran allí cerca de contacto con la gente. Entonces este año dijimos vamos a poner cajas en las tiendas y la gente que pase, que los deje allí y ya después nosotros vamos a recoger la comida,” Zavaleta dijo.

Las cajas de alimentos estarán en varios lugares en el condado Marshall para que los residentes coloquen donaciones hasta el 31 de diciembre.

La organización espera una mayor necesidad de donaciones de alimentos en esta temporada navideña basada en lo que han estado viendo desde marzo.

“Ya lo hemos visto que la necesidad es mucho más este año y de hecho cuando comenzó todo lo de la pandemia, United Way fue uno de los primeros que empezó un fondo comunitario de emergencia y hemos estado ayudando mucha gente con alimentos, a pagar la renta, a pagar billes,” Zavaleta dijo.

United Way también está llevando a cabo su evento anual Small Business Blitz hasta el 10 de noviembre, que permite a los emprendedores promover sus pequeñas empresas mientras devuelven a la comunidad.

Zavaleta dice que es debido a la generosidad de la comunidad que pueden seguir ayudando a los necesitados.

“Gracias al apoyo de la comunidad y sus donaciones es que nosotros podemos seguir haciendo todo lo que hacemos por la comunidad,” Zavaleta dijo.

Aquí están los lugares de entrega para alimentos no perecederos: Albertville Foodland, Boaz Foodland, Douglas Food Valu, Grant Dennis Foodland, Arab Foodland, Guntersville Foodland, Arab Warehouse Discount Grocery, Albertville Chamber of Commerce and Arab Chamber of Commerce.

Para obtener más información, visite la página de Facebook de United Way del condado Marshall.