Una organización sin fines de lucro en los Shoals que ayuda a los desamparados podría no poder operar debido a problemas de zonificación y la pandemia

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Una organización sin fines de lucro en los Shoals que trabaja con iglesias para ayudar a alojar a los desamparados podría tener que abandonar las operaciones debido al coronavirus y las preocupaciones de la zonificación.

En este momento, los líderes de la ciudad, los funcionarios sin fines de lucro y los miembros de la comunidad están tratando de averiguar lo que sigue.

Room in the Inn Shoals no puede funcionar como de costumbre porque algunas iglesias siguen cerradas a sus congregaciones. Mientras que una iglesia puede estar abierta y lista para albergar a la gente un día, en cuestión de horas, las cosas pueden cambiar debido al coronavirus.

Así que, con las iglesias que no pueden ayudar este año, la fundadora de Room in the Inn Shoals, Krista Manchester, pasó al plan B. Eso es tener a los desamparados en el centro de admisión y voluntarios con su programa y varias iglesias vienen a alimentarse y quedarse con los desamparados en forma alternada, pero la Ciudad de Florencia dijo que eso no puede suceder.

"Había algunos problemas de zonificación con este lugar y que no estaríamos zonificados para mantener a la gente durante la noche aquí en este lugar. Nos deja sin espacio. Nos deja sin gente a la que ir en noches heladas", dijo Manchester.

Manchester dijo que espera que la reunión del jueves les ayude a pensar de forma innovadora y a encontrar una solución que funcione para proteger a las personas sin hogar y no contribuya a la propagación del coronavirus en la comunidad.

Manchester y otros miembros de la comunidad también iniciaron Room at the Table, que sirvió a casi 100 personas por noche con una comida caliente en la zona. Una vez que esa organización sin fines de lucro se mudó de una iglesia a su propia ubicación, la ciudad la cerró, diciendo que Room at the Table no cumplía con sus requisitos de zonificación. Actualmente hay una demanda pendiente sobre eso.