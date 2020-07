Una organización sin fines de lucro del Condado de Marshall ayuda con el alquiler atrasado, las facturas no pagadas

Con los pagos de alquiler debido en el primer día del mes, algunos residentes del condado de Marshall están luchando para pagar las facturas después de meses de vivir bajo cambios en el alquiler, hipoteca, desalojo y otras políticas relacionadas en respuesta a la pandemia de coronavirus.

A las 9:40 a.m. del último lunes de junio, la Directora Ejecutiva de Servicios Cristianos del Condado de Marshall, Linda Henry, dijo que ya había recibido 16 llamadas pidiendo ayuda financiera.

"Fue más allá de lo que normalmente obtendríamos dentro de una semana—recibimos en un día,” Henry dijo.

Henry dice que cuando comenzaron las medidas de cuarentena en marzo, el enfoque principal de su organización era proporcionar asistencia alimentaria. Ahora, con cupones de alimentos que ayudan a algunos residentes, la demanda está en otras áreas.

"Estoy viendo un aumento en la necesidad de asistencia financiera en este momento con los servicios públicos, el alquiler, incluso algunas gasolinas,” Henry dijo.

Con nuevas políticas durante la pandemia como la moratoria del gobernador Kay Ivey sobre los desalojos, algunos residentes han conseguido meses de retraso en hacer pagos por alquiler y servicios públicos.

"Marzo, abril y mayo durante la cuarentena es cuando la gente—todo lo que oyeron fue: 'no tienes que pagar,’ no oyeron 'no tienes que pagar ahora,'" Henry dijo. "Así que pensaron que iba a ser algo perdonado y ahora aquí en junio y principios de julio y son tres meses sin pagar las facturas, más este mes. Por lo tanto, han sido cortados [de los servicios públicos] en junio.”

La organización puede proporcionar asistencia financiera una vez cada 6 meses, asistencia alimentaria cada dos semanas y vales para la ropa, entre otros tipos de ayuda.

Sin embargo, Henry dice que la pequeña organización sin fines de lucro basada en la comunidad está teniendo problemas financieros para ayudar con grandes pagos en las facturas y está confiando en donaciones individuales e iglesias en este momento.

Desde marzo, Servicios Cristianos del Condado de Marshall ha proporcionado ayuda con alimentos, facturas, alquiler y otro apoyo relacionado con la pandemia a casi 8,300 familias y espera ayudar a muchas más, según Henry.

"Seguiremos proveyendo mientras Dios siga proveyéndonos. Hemos estado haciendo esto durante 20 años y nunca nos ha fallado.”

Visite el sitio web de Servicios Cristianos del Condado de Marshall para donar o ponerse en contacto con ellos para obtener ayuda: https://marshall-county-christian-services.business.site/