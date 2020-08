Una organización de Birmingham tiene como objetivo educar y movilizar a las comunidades latinas e inmigrantes para votar

Una organización de desarrollo y promoción de la comunidad de Birmingham está trabajando para galvanizar a los votantes latinos e inmigrantes antes de las próximas elecciones.

La coalición de Alabama para el interés hispano (HICA) actualmente está haciendo dos campañas a través de su Programa de Empoderamiento de Comunidades centrándose en el Censo 2020 y el registro de votantes.

“Queremos que si son elegibles que vayan a votar. Tenemos una elección muy importante este año en noviembre y queremos que nuestra comunidad se sienta informada y empoderada para ir a votar,” dijo Micaela Oer, organizadora del compromiso cívico.

Oer dice que la pandemia ha complicado el registro de votantes y los esfuerzos de educación.

“Hay mucha desinformación en torno a la votación no sola en esta comunidad, pero hay muchas reglas que confunden al votante también y con el Covid-19 existe la barrera adicional de seguridad,” Oer dijo.

Diana Martinez, organizadora de educación y juventud, dice que existen barreras de votación adicionales para las comunidades latinas e inmigrantes.

“El idioma es una gran barrera. El hecho de que a lo mejor en su país de origen no se le confiaba el gobierno, entonces es como que tiene esta incertidumbre de no sé si salir a votar, tengo mala experiencia en mi país de origen,” Martinez dijo. “La identificación es otra cosa, a veces que especialmente la comunidad mayor que se está naturalizando, a lo mejor no tiene la licencia de conducir.”

Martínez dice que han tenido que adaptar sus esfuerzos de alcance comunitario debido a la pandemia.

“Pre-marzo estábamos yendo a eventos hacía poner nuestra mesita de información para hablar de frente con la gente y ahora pues tenemos que cambiar más a una plataforma digital y hacernos disponibles por teléfono” Martinez dijo.

Facebook y Zoom son dos de los principales recursos digitales que la organización está utilizando, que Martínez dice que tienen tanto beneficios como desventajas.

“Para mí me ha funcionado bien el alcance con los jóvenes porque lo bueno es que siguen entienden un poco la tecnología, pero para nuestra comunidad un poco más grande de edad que se les dificulta un poco conectarse por estas plataformas,” Martinez dijo.

La organización está trabajando actualmente en la creación de una guía en español para los votantes para las elecciones de noviembre para proporcionar información y recursos sobre los diferentes candidatos.

Para obtener más información sobre el registro de votantes y el Censo 2020, visite la página de Facebook de HICA.