Una madre de las escuelas de la ciudad de Madison reacciona al regreso al aprendizaje híbrido

Tras la noticia de Madison City Schools volviendo a un horario híbrido, una madre está expresando preocupación por el impacto de este cambio en sus hijos.

Ivonne Ordonez es una madre de un estudiante de primer grado y estudiante de quinto grado en Mill Creek Elementary. Ella se preocupa por el impacto del horario híbrido y el potencial del aprendizaje virtual extendido en sus hijos.

“Ahora que regresa a un formato virtual, efectivamente todo lo que están abarcando en la escuela presencial no se abarca, solamente es temas parciales en los cuales les dejan tareas, ellos se quedan con dudas, no las aclaran y al final no se responde un desarrollo intelectual completo de los niños,” Ordonez dijo.

Decidió enviar a sus hijos a la escuela en persona después de que el distrito escolar comenzara el año virtualmente porque se desarrollan y aprenden mucho mejor en este ambiente.

“Al volver a la escuela, tanto sea mejorado en su desarrollo intelectual, su desarrollo físico porque los niños que están en un ambiente virtual no tienen comunicación, no tienen este aprendizaje de jugar y aprender,” Ordonez dijo.

El cuidado de niños es otra de las principales preocupaciones de muchas familias que se adaptan a los horarios híbridos. Para Ordóñez, no tener familia viviendo en el área hace más difícil encontrar soluciones para el cuidado de niños cuando sus hijos van en persona por solo dos días a la semana.

“Es muchísimo más difícil porque uno como padre también tiene actividades. Tiene que uno ir a trabajar, tiene que arreglar las cuestiones también de los niños de cómo van a llegar a la escuela, quienes los van a recoger y ahora que solamente van a ser dos días que estén en casa, los míos que iban presencialmente los cincos días, ahora van a estar en casa tres días—tenemos que ver que como nos vamos a organizar dentro de la actividad familiar tanto mi esposo como yo,” Ordonez dijo.

Los estudiantes regresarán en grupos divididos alfabéticamente por apellido después del descanso de Acción de Gracias.