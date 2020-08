Una madre de las escuelas de la ciudad de Huntsville reacciona a la primera semana de aprendizaje virtual

Aunque los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Huntsville están a menos de dos semanas del año escolar aprendiendo virtualmente, algunos ya están experimentando una carga de trabajo más pesada.

Darsi Duenas tiene dos hijos en el sistema escolar, uno en séptimo grado y otro en octavo grado. Ambos estudiantes asisten a la misma escuela, sin embargo, Duenas dice que están experimentando días escolares muy diferentes.

“Para mi niño que está en siete grado, en la tarea no es tanta—es un poco más aliviado. Pero, para la niña que está en el ocho, ha habido días que ella termina su tarea a las 8:30 a 9:00 de la noche,” Duenas dijo.

Duenas dice que, aunque es bueno que los estudiantes puedan hacer sus tareas a su propio ritmo con clases virtuales, también hace que el día escolar sea mucho más largo de lo habitual.

“Puede crear mucho más trabajo, todo el día es dedicado a la escuela, no nada más es de 8 de la mañana hasta 3:30 de la tarde sino como he dicho a veces terminan hasta a las 8:30 a 9:00,” Duenas dijo.

Ella dice que algunos maestros pueden no darse cuenta de cuánto tiempo tardan los alumnos en completar la tarea que están asignando.

“Porque a veces no solamente es una tarea sino una tarea tiene tres o cuatro partes, tienes que ver un video, tienes que leer algo y después tienes que hacer preguntas o algo así y es mucho para los estudiantes,” Duenas dijo.

La realidad de las clases virtuales es un reto para sus dos estudiantes.

“Mucho estrés y mucha frustración, los veo muy muy frustrado a los dos especialmente cuando no saben resolver a un problema, no saben la respuesta de una pregunta, no es como cuando está la maestra, están en la clase y pueden irse a la maestra y preguntarles—no, ahora es un poco más complicado,” Duenas dijo.