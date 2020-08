Una madre de las escuelas de la ciudad de Huntsville ayuda a otras familias del distrito a navegar la primera semana de clases virtuales

Los estudiantes de las escuelas de la ciudad de Huntsville están comenzando la segunda semana del nuevo año escolar aprendiendo virtualmente.

Vilmaliz Hernandez-Barea tiene dos hijos en el distrito escolar. Ella dice que el aprendizaje virtual siempre fue el plan para este otoño para sus estudiantes en séptimo y duodécimo grado y que la decisión del distrito de ir virtual durante las primeras nueve semanas no fue una sorpresa.

“Yo lo esperaba. Yo sabía que no van a empezar hacerlo tradicional porque el virus realmente es peligroso,” Hernandez-Barea dijo.

Ella dice que el aprendizaje en línea ha ido bien para sus hijos, pero reconoce que este no es el caso para todas las familias, especialmente para los que no hablan inglés o para los estudiantes que aprenden inglés como segundo idioma.

“Dicen que es difícil porque el idioma, ellos no saben el idioma y cómo ayudar a los niños, tampoco ellos no saben de la computadora, como entrar allí y como entrar allá, son muchas cosas, son demasiadas páginas, son demasiados programas que tienen que aprender,” Hernandez-Barea dijo.

Hernandez-Barea es la administradora de una página de Facebook para la comunidad de Huntsville, donde muchos han ido a buscar ayuda con la educación virtual de sus hijos. Ella dice que ha estado ayudando a otros con la traducción, ya que la barrera del idioma ha hecho más difícil para los padres comunicarse con las escuelas.

“El problema que las escuelas están teniendo es que las escuelas no tienen alguien que habla español. Entonces si yo llamo la escuela y yo no sé inglés, pues yo no voy a poder explicarme lo que necesito, entonces por eso puedo traducir y puedo hacer alguna llamada en conferencia y llamo la escuela para la pregunta que tenga el padre,” Hernandez-Barea dijo.

Ella dice que se preocupa especialmente por el impacto del aprendizaje virtual en los estudiantes más jóvenes que están aprendiendo inglés.

“Cuando un niño no sabe el idioma y cuando un niño no sabe leer, allí es bien deprimente porque ese niño no va a aprender, va a ser muy difícil de aprender,” Hernandez-Barea dijo.