Una autora de Huntsville está recaudando fondos para publicar su primer libro

Rossina Boyer, una autora e ilustradora local en Huntsville, está recaudando fondos para publicar su primer libro.

El libro para niños se llama “¡Por favor, quiero ver a papá otra vez!” está en inglés y español y cuenta la experiencia de Boyer como inmigrante a los Estados Unidos desde Perú.

“Yo creo que tener esa historia en un libro de niños es algo muy importante y también fácil de entender para los niños y para las familias, no simplemente las familias latinas inmigrantes sino todo tipo de familias aquí en los Estados Unidos y en todo el mundo,” Boyer dijo.

Boyer pasó ocho años aparte de su padre cuando era niña, lo que ella dice que era muy difícil para ella y su familia. Ella espera que su historia ayude a otros niños inmigrantes a lidiar con los sentimientos que experimentó cuando fue separada de su padre.

“Quiero que no simplemente aprendan a valorar sino entender el proceso que uno como inmigrante pasa por llegar a este país, esas emociones difíciles que como niño a veces uno no tiene que pasar y no entender: ‘por qué no puedo estar con mi papá y quiero ver a mi papá, lo extraño,’” Boyer dijo.

Boyer tiene 13 días más para recaudar $6,000 para publicar su libro. Hasta ahora ha alcanzado casi el 60% de su meta.

Este sábado, tendrá un tiempo de cuento bilingüe que está abierto al público a las 11:00 a.m. en The Camp en Huntsville. Para obtener más información, visite la página de Facebook de Matices De Colores Arts.

Uno puede contribuir al fondo reservando su libro aquí.