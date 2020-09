Una activista local dice que servir a la comunidad latina e inmigrante es un "estilo de vida"

El activismo es algo más que una faceta de vida para una activista local que lucha por los inmigrantes; es una forma de vida.

“Sirviendo la comunidad ha sido como un estilo de vida para mi, ha llegado ser como una parte de mi vida. Yo sirvo a la comunidad, a veces vivo por eso y ayudar a otros y no lo cambiará para nada,” Aylene Valentin dijo.

Nacida en Puerto Rico, Valentin llegó a los Estados Unidos y se estableció en Huntsville cuando tenía 5 años. Su pasión por el activismo proviene en parte de sus padres, que siempre la animaron a servir a los demás y a enorgullecerse de ser latina. Esta pasión creció cuando Valentin se casó con su marido mexicano.

“Siempre he tratado de ser activa en la comunidad hispana, sería traduciendo o sería cómo puedo ayudar en una forma u otra, especialmente traduciendo. Pero cuando conocí a mi esposo me motivó mucho a ir a otro nivel y luchar y ayudar más a la comunidad inmigrante. Es otro mundo que no entendía y no podía entender hasta que me casaría con mi esposo,” Valentin dijo.

Desde 2006, Valentin ha estado involucrada en el trabajo comunitario y el activismo, tanto en Huntsville como en diferentes condados en todo el estado. Su participación se extiende de posiciones de liderazgo como miembro de la junta directiva de La Coalición de Alabama por la Justicia de los Inmigrantes hasta la fundación de un grupo comunitario llamado Huntsville Helping Hands.

Durante la pandemia, Valentin creó un banco de alimentos con la Iglesia Unida de Huntsville que ha alimentado a más de 10,000 familias hasta ahora, la mayoría son latinos. También ella es la administradora de un grupo de Facebook llamado Somos Huntsville que proporciona recursos en español a casi 1,200 miembros.

Ella dice que no planea detener su lucha por la comunidad inmigrante y latina en cualquier momento pronto.

“La lucha de ustedes, de la comunidad inmigrante, es mi lucha. Mi familia personalmente ha pasado por separación, por deportación, por falta de un padre, por un sistema injusto y no porque soy ciudadana me da el privilegio de sentarme y no hacer nada—al contrario,” Valentino dijo.

Valentin actualmente está recaudando fondos para el fondo comunitario anual de La Coalición de Alabama por la Justicia de los Inmigrantes. Puede encontrar más información y contribuir al fondo aquí. La Iglesia Unida de Huntsville también está aceptando donaciones para su banco de alimentos.