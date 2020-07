Un restaurante de Huntsville permanece abierto durante toda la pandemia a pesar del fuerte impacto en los negocios

En medio de cierres generalizados entre empresas y restaurantes desde marzo debido al coronavirus, un restaurante de Huntsville ha permanecido abierto, pero sigue teniendo problemas con los negocios lentos.

Genaro Padilla, el encargado de El Molcajete Mexican Grill, dice que el restaurante comenzó solo órdenes para llevar para los meses de marzo y abril y desde entonces ha reanudado los servicios de cena también. Sin embargo, Padilla dice que esos primeros meses les golpearon con fuerza.

“El desafío más grande fue cuando empezó el coronavirus. Cuando empezó la gente no venían para llevar ni nada,” Padilla dijo.

Padilla dice que si bien los negocios han mejorado un poco recientemente, todavía es mucho más lento que antes de la pandemia, que atribuye en parte al miedo generalizado al coronavirus y a salir a cenar en general.

“La gente todavía tienen miedo, la gente casi no sale,” Padilla dijo.

Con interrupciones en el flujo normal de ingresos, Padilla dice que pagar facturas fue especialmente difícil en marzo y abril. A pesar de haber solicitado ayuda financiera, Padilla dice que no han recibido ayuda.

“No, no recibido ninguna ayuda,” Padilla dijo. “Mi esposa ella trató de aplicar para alguna ayuda pero de alguna manera no sé no calificamos, no sé, nunca me dieron alguna ayuda.”

Padilla se preocupa de que si el restaurante tuviera que cerrar, no podrían recuperarse financieramente y reabrirse.

“Me preocupa porque si cerramos, pues yo si cierra yo no puedo abrir. Si nosotros cerramos y luego para todo la mercancía y pagar los bills pues ya es prácticamente imposible,” Padilla dijo.

En el futuro, Padilla dice que seguirán operando de la misma manera, tomando todas las precauciones de seguridad como usar máscaras, desinfectar menús y separar mesas.

El Molcajete seguirá ofreciendo órdenes para llevar a través de DoorDash también.