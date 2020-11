Un negocio local amplía su marca de ropa a máscaras

Una dueña de un negocio local quiere ayudar a las personas a mostrar su personalidad mientras llevan una máscara.

Mayflower Garcia es la dueña de la marca de ropa A Cute Angle, que ahora se centra en la fabricación de máscaras.

“Para mi me gusta el doble sentido que es como A Cute Angle se puede traducir como un perspectivo bonito a las cosas como no solo las máscaras de tener súper muchas opciones si quieres expresarte, no ser como los demás,” Garcia dijo. “Me gusta mucho que es algo solo tipo nerd también, es como que A Cute Angle es algo matemático, es algo chistoso para mi personalmente.”

El nombre A Cute Angle hace referencia a los intereses personales de Garcia, ya que actualmente está estudiando para ser ingeniera aeroespacial. Le gusta crear máscaras que incorporen su personalidad, que también atrae a muchos de sus clientes.

“Yo creo que la mayoría de mis clientes son millennials, gente que son más jóvenes, veinte o treinta años porque hago muchas cosas de estilo nerd como Harry Potter. Muchas de mis máscaras son Gryffindor, Quidditch, Ravenclaw,” Garcia dijo.

También hace máscaras con una variedad de otros patrones, incluyendo equipos deportivos como Alabama y Auburn. Garcia hace otros que muestran su identidad chicana, que son populares entre otros chicanos en la comunidad.

“Cuando vendo mis máscaras estilo serape o algo así como lotería, a ellos les gusta porque no es algo que ven aquí especialmente en Alabama,” Garcia dijo.

A Cute Angle comenzó en octubre de 2019 cuando la gente se interesó por los disfraces que Garcia hizo para sus hijos. Cuando la pandemia comenzó, Garcia amplió su negocio a las máscaras y oficialmente comenzó a venderlos en septiembre.

Garcia espera abrir una tienda de Etsy y expandir su negocio a mochilas. Sus máscaras se venden actualmente en los mercados popup y será vendedora en el Holiday Market at MidCity de este fin de semana.

Para obtener más información, visita la página de Facebook de A Cute Angle.