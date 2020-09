Un grupo de los Shoals da propinas enormes para ayudar a los meseros durante la pandemia

Traducción al español por: Gloria Yacosa

La pandemia le ha pasado factura a todas las empresas a través del país, y los negocios de Alabama no se han salvado de la misma suerte.

El Ministerio de Trabajo dice que los restaurantes han sido entre los más afectados, pero es de esa dificultad que nació una idea proactiva y solidaria.

Stephanie Stern creó el grupo de Facebook "Tipping the Shoals".

Dijo que la idea vino de un grupo parecido del condado de Lawrence.

Lo comenzó hace unos meses cuando los restaurantes empezaron a volver a abrir después de haber tenido que cerrar debido al coronavirus. El grupo ahora tiene más de 1,000 miembros.

Cada semana, los miembros del grupo donan lo que puedan a través de CashApp, Venmo y PayPal. Las cantidades varían entre $1 y $10, e hasta más.

Una vez que se recolecta todo el dinero de la semana, Stern va a un restaurante y le deja una propina más que grande a su mesero o mesara. Jordyn Lentz es mesera en el restaurante Newbern's en Florencia. Fue la tercera persona que recibió la propina generosa.

"Fueron tan amables mientras los estaba atendiendo", dijo Stern, quien también es estudiante de UNA. "Me dieron $800 de propina y me quedé en estado de shock. ¡Eso no pasa!".

Lentz no es la única destinataria de las propinas que está repartiendo el grupo. Han regalado más de $2,000 en propinas para cuatro camareros diferentes y un conductor de entrega de pizzas a casa. Stern dijo que con todo lo que está sucediendo en el mundo ahora, es bueno repartir un poco de alegría.

"Es una gran bendición. No podría hacer esto sola. Es la gente la que dona el dinero", dijo Stern.

Stern dijo que la semana antes de entregar la propina, siempre rezan por la persona que recibe el dinero. Lentz dijo que esa parte es la más importante porque durante el último año ha estado entrando y saliendo del consultorio del médico debido a una masa en el cerebro.

"Nunca sabes lo que estará pasando en la vida de las personas, y eso significó mucho para mí. Eso es lo que realmente me conmovió. Necesitamos más de este tipo de cosas ahora mismo. Nos necesitamos unos a otros", dijo Lentz.

Lentz dijo que ha tenido buena noticia sobre la masa en su cerebro. Hasta ahora, es solo algo que sus médicos deben vigilar. Ella dijo que los $ 800 que le dieron de propina fueron hacia sus cuentas y marcaron una gran diferencia en su vida. Ahora es parte del grupo y contribuye a la propina de la siguiente persona.

A continuación está la lista de los grupos Venmo, Cash App e información de PayPal si usted quiere donar.

Venmo- TippingTheShoals

Aplicación de efectivo: $ TippingTheShoals

Paypal- s_stern11@yahoo.com (enviar como amigos y familiares)