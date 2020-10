Un especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Huntsville explica sobre el control de brotes de coronavirus

Traducción al español por: Gloria Yacosa

WAAY 31 habló con el Dr. Ali Hassoun, especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Huntsville, que detalló sus mejores prácticas para contener un brote. El doctor Hassoun está a cargo del control de infección en el hospital.

"El rastreo, la exposición y la cuarentena son esenciales para reducir el brote", dijo Hassoun.

Con al menos 13 casos de coronavirus dentro de la Casa Blanca entre el círculo íntimo del presidente y su familia, Hassoun explicó cuál es el primer paso crucial cuando hay cualquier brote.

"Lo más importante es encontrar lo que llamamos el caso índice, es decir, quién fue el primer infectado, y luego rastrear y localizar a los que se expusieron y hacerles pruebas a todos", explicó.

Dijo que a partir de ese punto, cualquier persona expuesta al caso original debe seguir los protocolos de cuarentena y hacerse las pruebas.

"Necesitan estar en cuarentena, es decir, quedarse en casa, usar su propio baño, vigilarse los síntomas, y lo que solemos hacer es repetir la prueba, lo cual normalmente se hace cada 5-7 días desde la exposición", añadió.

Hassoun dijo que no está claro qué tipo de pruebas está haciendo la Casa Blanca con su personal, pero dijo que algunas pruebas pueden detectar rastros del virus antes que otras.

"No estoy seguro qué pruebas hacen. Depende de lo que hagan. Sospecho que hacen la rápida, el antígeno, como le decimos. No es tan sensible como el que hacemos en el hospital", dijo.