Transmisión extensa de coronavirus causando retrasos en el proceso de rastreo de contactos dice Departamento de Salud Pública de Alabama

Traducción en español: Gloria Yacosa

El equipo WAAY 31 obtuvo información sobre el rastreo de contactos del Departamento de Salud Pública de Alabama (ADPH, por sus siglas en inglés).

Nos enteramos que el departamento ha duplicado el personal de rastreo de contactos de 200 a 400, y que el colegio de salud pública de la Universidad de Alabama en Birmingham está ayudando con las llamadas.

Hablamos con un hombre que nos dijo que tuvo el virus hace más de una semana y todavía está esperando que le llamen.

La doctora Karen Landers, con el departamento de salud, dijo que dado al retraso no podrán decir cuánto tiempo tomará para recibir una llamada del equipo de rastreo. Aquellos que ya han contraído el virus están dudando de la efacia del proceso.

Eric Lindstrom dijo que se enteró que era positivo para coronavirus el 15 de julio, aproximadamente una semana después de haberse hecho la prueba en la clínica de Fever and Flu del Hospital de Huntsville.

"Me siento agitado cuando subo las escaleras y algunas veces siento que se me cierra el pecho, como si tuviera una camisa de fuerza apretándome", dijo. "Mi prueba salió positiva. Me dijeron que el departamento estatal se comunicaría conmigo, y todavía estoy esperando la llamada."

WAAY 31 le preguntó a Landers por qué Lindstrom aún no ha recibido esa llamada.

"Se ha extendido drásticamente el tiempo para realizar esas llamadas de rastreo de contactos con la transmisión extensiva y los números de casos que hemos tenido."

Landers no pudo decir cuánto tiempo está tomando ahora, pero dijo que cada persona que tenga el virus debe tomar la iniciativa y avisarle a todos con quien hayan tenido contacto.

"Le hemos dicho a la gente positiva de COVID-19 que le avisen a todas esas personas con quien sepan que han tenido contacto fuera del hogar", dijo Landers.

Lindstrom dijo que el proceso parece bastante inútil por el momento.

"No es efectivo ahora. Mientras más se demoren, más crece el riesgo de exponer a otros. Van a transmitir el virus la gente. Especialmente los asintomáticos que no sienten nada y no ven la necesidad de hacerse una prueba", dijo Lindstrom.

Dijo que si se comunican con él, no será fácil determinar con quién ha tenido contacto hace ya más de dos semanas.

"Tendré que mirar al estado de cuentas bancario para ver adónde he estado", dijo.

Landers dijo que, actualmente, están haciendo énfasis en llamar a los individuos que trabajen en lugares donde se ha visto una propagación rápida de 24 horas después de saber de casos positivos, tales como cárceles e instalaciones de cuidado a largo plazo, con la esperanza de controlar el virus y evitar que se enfermen más personas.