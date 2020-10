StormTracker, la Red de Radar de Alerta Temprana de WAAY 31 elimina la brecha de cobertura en Shoals

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Es el mismo cuento que ya se ha repetido más que una vez en los Shoals.

El alcalde de Tuscumbia, Kerry Underwood, también tiene su propio cuento que agregar.

“La sirena nunca sonó porque nadie supo que se había formado uno. Pasó justo al lado de mi edificio y le voló el techo al edificio que queda a tres de mí. Fue entonces que entendí qué problema teníamos”.

En los Shoals, los tornados se pueden formar rápidamente con poco u ningún aviso o tiempo.

Esto ha sido un problema para los Shoals en el pasado, cuya carencia de datos de radar precisos ha sido la razón por la falta de tiempo de aviso adecuado. Los Shoals está situado en un área conocida como una “brecha de cobertura”.

“Hay 150,000 mil personas en los Shoals y sentimos que no facturamos tanto en el panorama meteorológico... no por los meteorólogos, sino por el equipo meteorológico que tenemos aquí. No nos pueden visualizar en los radares y captar lo que está pasando tanto como en otros lugares”, dijo Underwood.

Dentro de esta “brechas de cobertura”, se hace difícil detectar y avisar de tornados que se forman rápidamente o a alturas más cerca de la tierra.

“Por años hemos estado en esta zona muerta, una especie de Triángulo de Bermuda, por decir, entre radares de Columbus, Huntsville y Memphis. Siempre hemos estado en la periferia y los datos no han sido tan buenos. Han habido tantas veces que hemos tenido tormentas particularmente fuertes que supimos qué tan peligrosas eran hasta después que habían pasado y recibimos los informes del daño causado”, dijo Michael David Smith, el director del EMA del condado de Colbert.

Underwood ha sabido de este problema por años y ha estado comunicándose con la gente de Washington para que lo solucionen.

"Nunca se hacía nada al respecto. Así que el día que iba manejando por Cox Boulevard y vi que estaban construyendo eso arriba de esa torre de agua fue un día muy feliz para mí porque es algo que se necesita aquí", dijo Underwood sobre el StormTracker de WAAY 31 en Muscle Shoals.

"Conozco acerca de la curvatura de la Tierra y entiendo cómo algunas cosas se pueden ver y otras no. Entonces, cuando esos tornados pequeño empiezan a girar desapercibidos, no puedes avisarle a nadie.", agregó Underwood.

Con la Red de Radar WAAY 31 StormTracker, todo eso está a punto de cambiar.

El sitio del radar Muscle Shoals nos permite eliminar la brecha entre los sitios del los radares en Columbus, Mississippi e Hytop, Alabama. Esto proporciona cobertura para un área que anteriormente no contaba con buenos datos de radar, y ayuda a avisar sobre tormentas con más tiempo.

El radar ubicado encima de la torre de agua de Cox Boulevard ha recibido una cálida bienvenida.

"Estoy muy agradecido de que el Canal 31 haya tomado esa iniciativa de invertir ese dinero en la gente de la comunidad, y es básicamente lo que están haciendo", dijo Smith. "Están haciendo lo que sea necesario para salvar vidas y definitivamente estamos muy agradecidos".

Underwood comparte ese mismo sentimiento: "Necesitamos saber si se acerca clima peligroso para prepararnos. De esa manera, se previenen daños, se salvan vidas ... y no se les podía ayudar a las 150 mil personas de aquí hasta instalar este radar. Por lo que estamos agradecidos. Como comunidad, todos los residentes de los Shoals y Tuscumbia, estamos muy agradecidos por esto. No tengo duda alguna de que este radar, en algún momento, salvará una vida o dos ... probablemente antes de lo que pensamos ".

Al fin y al cabo, el objetivo principal del lanzamiento de la Red de Radar de Alerta Temprana WAAY 31 StormTracker es no dejar fuera a cualquier comunidad cuando se trata de información meteorológica que salve vidas. Ahora estamos rastreando tormentas mucho antes de que lleguen a su área, en tiempo real, a través de todo el norte de Alabama.