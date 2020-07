Sitio de prueba de coronavirus del condado de Jackson vuelve a abrir en Scottsboro

Traducción en español: Gloria Yacosa

La semana entrante, un sitio drive-thru para pruebas de coronavirus abrirá de nuevo en el condado de Jackson. Highlands Medical Centro abrió el sitio de pruebas en el Veterans Fairgrounds en Scottsboro esta semana.

"Estamos viendo una cantidad consistente cada día", dijo Wendi Raeuchle, directora de márketing de Highlands Medical Center.

Raeuchle dijo que el sitio volvió a abrir por la demanda de la comunidad.

"No se necesita una orden médica para venir a hacerse la prueba. Tenemos un médico aquí que le puede evaluar y ordenar la prueba si es necesaria. Los residentes de la comunidad no tienen que ir al médico. No tienen que ir a una sala de urgencias. Pueden simplemente venir acá", dijo Raeuchle.

Raeuchle dice que el condado de Jackson tuvo un aumento en las pruebas positivas después del fin de semana del 4 de julio. Dice que se duplicaron.

"Hubo un aumento definitivo, pero pensamos que ya el pico lo vimos y está volviendo a bajar por ahora", dijo Raeuchle.

El sitio de pruebas está abierto el lunes, miércoles, y viernes de 9 a.m. a 3 p.m. y, hasta ahora, han podido recibir a todos.

"Por suerte, no hemos tenido que negarle entrada a nadie. No sabemos que surgirá mañana, pero por ahora estamos bien de suministros", dijo Raeucle.

El sitio de pruebas permanecerá abierto mientras que haya la necesidad de la comunidad y los suministros de prueba. Estiman que la espera para resultados será de 5 a 7 días.

A partir del viernes, Highlands Medical Center reportó solo un paciente con coronavirus. El centro dijo que cuenta con bastantes suministros y camas para tratar a todos los pacientes en la comunidad.