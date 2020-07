'Salven al Campamento del Espacio': Centro U.S. Space and Rocket Center lucha por mantener sus puertas abiertas

Traducción en español: Gloria Yacosa

La pandemia de coronavirus está impactando enormemente a la atracción turística más grande de Alabama. El centro U.S. Space and Rocket está en peligro de cerrar. Se agotarán los fondos en octubre, y necesitarían 1,5 millones para mantenerse operativos.

"No estamos trabajando solamente para salvar a un museo y una atracción de niños, estamos tratando de salvar a lo que equivala la estatua de la libertad de Huntsville", dijo Ben Chandler, presidente de la junta directiva de la fundación educativa del U.S. Space and Rocket Center.

El martes, oficiales del centro dijeron que cerrarlo sería una pérdida de millones de dólares de ingreso turístico.

"Esto es un motor económico importantísimo no solo para Huntsville y la comunidad de Madison, sino también para el estado entero. Creo que aporta unos 150 millones en ingreso, que obviamente hace mucho para fortalecer y apoyar a nuestra economía acá", dijo John Nerger, presidente del Alabama Space Science Exhibit Commision".

"Los chicos vienen al 'Space Camp' (campamento del espacio) y los padres se quedan en los hoteles cercanos y comen en los restaurantes locales", dijo Louis Ramirez, director ejecutivo del U.S. Space and Rocket Center.

Hace solo un año, el centro estaba prosperando y celebrando el aniversario de los 50 años de la misión a la luna del Apollo 11.

"Es pasmoso ver lo rápido que puede cambiar la marea", dijo Nerger.

Christopher key, un ex alumno y consejero de Space Camp, dijo que la diferencia es notable del año pasado para acá.

"Es como día y noche. El verano pasado fue el aniversario de los 50 años, y el fin de semana de festival de alumnos antiguos, o sea, un ambiente de reunión", dijo Key.

Todos dicen que el museo y campamento Space Camp son cruciales al desarrollo que estamos viendo en el área.

El centro de que normalmente genera casi 120 millones anuales de ingreso para el estado. Ha sido la atracción turística más cotizada por siete años seguidos. Huntsville y el condado de Madison lograron el nivel turístico más alto en su historia el año pasado. Más de 3,7 millones visitaron al área, y trajeron más 1,6 billones a la economía local. La ciudad de Huntsville dice que cada hogar en el condado ahorra $925 en impuestos dado a gastos de viaje.

El centro dijo que ya tuvo que descansar al 90% de sus empleados por la pandemia.

"Tenemos suficientes fondos a través de préstamos bancarios para mantenernos vivos hasta octubre", dijo Ramirez.

Pero el virus, según Ramirez, ha hecho que el centro pierda la mayoría del ingreso, haciendo difícil el poder mantener las puertas abiertas.

En este momento, nuestra línea de crédito es de 3 millones, de los cuales hemos quemado ya 2,5 millones.

Nos han otorgado otra reserva de 1,25 millones, y ya hemos gastado 2 millones de nuestro propio dinero por encima de esa cifra para llegar a donde estamos", dijo Ramirez.

Nerger dice que ahora que la NASA está activamente trabajando en volver a la luna, el cierre del museo y campamento Space Camp tendrá impacto en el apoyo para NASA.

"¿Si le afectará a NASA en alguna forma? Lamentablemente, creo que la respuesta sería que sí. Mientras que no somos parte de NASA, le proveemos educación al público, y educamos a los ciudadanos que son necesarios para apoyar a NASA", explicó.

Mientras tanto, el centro dijo que espera recibir algunos fondos del próximo paquete gubernamental del acto CARES.

"Aún estamos trabajando mano a mano con el estado y el gobierno local y ciudades para pedir ayuda", dijo Ramirez.