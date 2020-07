Reacción a la orden de la gobernadora Ivey de máscara obligatoria en el estado entero

Spanish translation: Gloria Yacosa

La orden dada por la gobernadora Kay Ivey entrará en vigencia a las 5 p.m. el jueves.

La orden requiere que las personas se pongan máscara en pública cuando estén dentro de seis pies de aproximación a otros que no sean del mismo hogar. Ivey dijo que el punto no es tener que dar multas, pero los que no cumplen pueden recibir una multa de $500 o tiempo en la cárcel.

En el condado de Limestone, donde muchos ya tenían máscara puesta el miércoles por la tarde, algunos dicen que la orden es "absolutamente" la acción necesaria por el estado.

"Todo el mundo debe hacerlo. Es lo más seguro de hacer, especialmente con los ancianos", dijo Deborah Davis.

El miércoles, Davis les puso máscaras a los manequíes en la ventana de la tienda de su hija, Snapdragon Kids, en Athens.

Dice que es una forma de indicar que la tienda está vendiendo máscaras para niños.

"Esto es parte de la vida ahora. Nuestras vidas han cambiado, y hemos vendido muchas hoy para niños chiquitos y de 10 a 12 años", dijo.

La tienda experimentó un pico en las ventas cuando se anunció la orden hoy, según Davis. La tienda normalmente vende una cinco máscaras al día. El miércoles vendieron más de 30.

Muchos en Athens no quisieron comentar en cámera acerca de la orden, pero algunos dijeron que no estaban de acuerdo, dudando la eficacia de las máscaras.

"Cada loco con su tema, pero la seguridad es lo más importante ahora", dijo Davis.

En el Sportsplex de Athens, Darvin Poole - un ex residente de Alabama que ahora vive en Georgia - dice que la gente debe obedecer las órdenes dadas.

"Cualquier cosa que podamos hacer para protección es bueno, y si es lo que quiere tu gobernador, entonces pienso que eso es lo que debemos de hacer", dijo Poole.

Mientras que estaba de visita en la ciudad, Poole no dijo nada, incluyendo la orden, puede prevenirle de verlos.

"Son una prioridad grande para mí, y haré lo que tenga que hacer", dijo.