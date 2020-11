Proyectando el impacto de la administración de Biden en el norte de Alabama

Traducción al español por: Gloria Yacosa

Han pasado dos días desde que Joe Biden fue anunciado como el ganador proyectado de las elecciones presidenciales de 2020.

El lunes, intentamos averiguar cuáles serían los los posibles impactos de la presidencia de Biden en el norte de Alabama, según la opinión de la gente.

Algunos dicen que es demasiado pronto para saber todos los impactos que la nueva administración tendrá en el área, pero Waymon Burke, un instructor de historia y ciencias políticas en Calhoun Community College dijo que no cree que tenga grandes implicaciones en la zona.

"Creo que Huntsville va a estar bien", dijo Burke. "Biden es un moderado, no es un extremista, no es de extrema derecha, no es de extrema izquierda. Es un moderado, un político muy pragmático."

Burke está entre los que creen que la nueva administración no recortaría los fondos para las industrias aeroespaciales y de defensa del área, que son piezas vitales de la economía del norte de Alabama.

"Sé que hay mucha especulación, pero creo que está bien documentado que Biden - otro político pragmático - es muy pro-defensa y por lo tanto dudo que eso vaya a suceder bajo una administración Biden."

Me puse en contacto con líderes locales, grupos gubernamentales y empresas de defensa y aeroespaciales sobre lo que ellos creen serían los efectos potenciales, la mayoría dijo que no iban a comentar o no estaban preparados para hacerlo todavía.

En una declaración, el alcalde de Madison, Paul Finley, dijo: "Aunque todavía no podemos prever el futuro de nuestra economía nacional, el crecimiento del empleo en la región del norte de Alabama es tremendo. Somos afortunados de vivir en un área donde la trayectoria de crecimiento está creciendo en múltiples áreas federales y no federales, nuestro futuro previsible a nivel local seguirá manteniéndonos enfocados en la gestión del crecimiento".

Justo antes de la elección, el director ejecutivo de Raytheon Technologies, Gregory Haynes, dijo en una entrevista con la CNBC: "Sé que existe la preocupación de que el gasto en defensa baje mucho si hay una administración Biden -- y francamente, creo que eso es ridículo. La defensa siempre ha sido un tema bipartidista".

El Centro Marshall de Vuelos Espaciales estuvo entre los que dijeron que no les corresponde comentar sobre la elección diciendo en una declaración: "Seguimos haciendo nuestro trabajo como siempre, apoyando los planes de la agencia de exploración de la Luna a Marte, haciendo progresos en el cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial, el Sistema de Aterrizaje Humano, proyectos de tecnología y ciencia espacial".