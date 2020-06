Presidente de la comisión del condado de Marshall dice que aún no se ha discutido el uso obligatorio de mascarillas

Spanish Translation: Gloria Yacosa

El presidente de la comisión del condado de Marshall dice que la comisión está haciendo todo lo posible para mantener a la comunidad segura, pero que eso no incluye obligándole a usar mascarilla.

"Esto no ha sido discutido en la reunión de la comisión del condado, y yo no lo he discutido con ninguno de los comisionados, así que de verdad no quisiera comentar sobre eso", dijo.

Antes de entrar al palacio de justicia del condado de Marshall, se le toma la temperatura a toda persona, y también se le recomienda ponerse mascarilla adentro.

Oficiales del condado ya han repartido más de dies mil mascarillas entre las personas entrando al palacio de justicia desde su reapertura.

"Creo que estamos haciendo todo lo que podemos", dijo Hutcheson.